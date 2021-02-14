شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف سر قدرته على إدارة شركات قيمتها 500 مليار دولار.. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التقنى مؤسس تسلا، إيلون ماسك، إنه "كائن فضائى"، وذلك خلال نقاش بالتغريدات عبر "تويتر" مع رجل الأعمال الهندي كونال شاه، حيث سأل مؤسس تطبيق "CRED"، عن كيفية إدارة ماسك لشركات تعمل في قطاعات مختلفة من الأعمال بوقت واحد، ليقول في سؤال وجهه إلى ماسك: "كيف تدير شركات تتخطى قيمتها 500 مليار دولار في وقت واحد؟.. كيف تفعل هذا؟".



رد ايلون ماسك

ورد "ماسك" مازحا عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى تويتر، قال فيها، "أنا كائن فضائي"، ووفقًا لـ"سكاى نيوز"، نجح ماسك في يناير الماضي، في إزاحة جيف بيزوس من المركز الأول لقائمة أغنى أغنياء العالم، إن تصدر رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما، القائمة جاء بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

مؤخرا كشف إيلون ماسك أن شركته الناشئة "نيورالينك" زرعت شريحة لاسلكية في دماغ قرد للسماح له بممارسة ألعاب الفيديو، وقال الملياردير وعملاق التكنولوجيا، الذي يرأس أيضًا سبيس إكس وتيسلا، إن القرد "يبدو سعيدًا تمامًا"، وأن منشآت نيورالينك تلبي المتطلبات التنظيمية الأمريكية.

وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة حول تطبيق Clubhouse ، قال ماسك إن الشركة الناشئة تجاوزت التجارب على الخنازير والقرود، وقال: "لدينا بالفعل قرد به شريحة لاسلكية في جمجمته بأسلاك صغيرة، يمكنه ممارسة ألعاب الفيديو باستخدام عقله، ويبدو سعيدًا تمامًا، وقال ماسك "إنه لا يشبه القرد التعيس، لا يمكنك حتى أن ترى مكان وضع الغرسة العصبية، لا يبدو أنه ليس مرتاحًا ولا يبدو غريبًا."

وأضاف ماسك أن مفتشًا بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) وصف مختبر نيورالينك بأنه "أجمل مرافق القرود" التي رأوها على الإطلاق. ولم يكن المتحدث باسم الوكالة متاحًا على الفور للتعليق، وقال ماسك: "لقد قطعنا شوطا إضافيا للقرود، أحد الأشياء التي نحاول اكتشافها هو، هل يمكننا جعل القرود تلعب لعبة بونج مع بعضها البعض؟ سيكون ذلك رائعًا".