شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد الحب 2021 .. طريقة إرسال ستيكرز الفلانتين على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من رد الفعل العنيف بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، لكن لا يزال واتس آب وسيلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة خاصة في عيد الحب 2021، حيث تُستخدم ميزة الملصقات في منصة المراسلة الفورية أيضًا على نطاق واسع لإرسال الأمنيات والتحية في المناسبات الخاصة، لذلك، إذا كنت تخطط لإرسال رسائل عيد الحب إلى أحبائك باستخدام ملصقات واتس آب وتتساءل عن مكان العثور على هذه الملصقات، فاتبع الخطوات التالية:

خطوات تنزيل ستيكرز واتس آب لعيد الحب على أندرويد:

1. افتح متجر Google Play وابحث عن Valentine’s Day WhatsApp stickers

2.قم بتنزيل أي حزمة ملصقات من القائمة.

3.افتح حزمة الملصقات، واختر الملصقات واضغط على إضافة أو زر "+"

4.قم بالتأكيد عن طريق النقر فوق الزر "إضافة إلى واتس آب" مرة أخرى.

5. الآن، توجه إلى واتس آب -> افتح نافذة الدردشة -> قسم الملصقات وابحث عن حزمة الملصقات التي أضفتها للتو.

6.اضغط على أي ملصق لإرساله.

خطوات الحصول على ملصقات عيد الحب على iOS

لا تسمح أبل لمستخدميها بتنزيل حزم ملصقات الطرف الثالث، لذلك، للحصول على ملصقات على نظام iOS ، استخدم أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، وقم بتنزيل حزم الملصقات هناك، ثم قم بإعادة توجيه بعض الملصقات إلى نفسك عبر واتس آب، واحفظها كمفضلة.