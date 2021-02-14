شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبات بتنظيم عمل العملات الرقمية بعد تبني 3 شركات عالمية للبتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن هناك حاجة ماسة إلى نظام تنظيمي واضح للعملات المشفرة حيث تتبنى الشركات الكبرى مثل تسلا و BNY Mellon Corp و Mastercard Inc فئة الأصول البديلة.

كما قال هيستر بيرس، المفوض الجمهوري بالوكالة، لرويترز في مقابلة إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات سياسية من "رالي ريديت" في شركة GameStop Corp وغيرها من الأسهم، لكن كان من "الرائع" أن يتواجد جيل جديد من المستثمرين كان قادرًا على المشاركة في السوق.

وأطلق عليها عشاق التشفير اسم "Crypto Mom" ​​نظرًا لموقفها الداعم من فئة الأصول، لطالما دافعت بيرس عن المنظمين لإنشاء قواعد واضحة تسمح لأصول التشفير بالازدهار دون خوف من انتهاك القانون.

"لم يقتصر الأمر على أنه كانت هناك دعوات إلى الوضوح لبعض الوقت وأن الإدارة الجديدة توفر الفرصة لإلقاء نظرة جديدة، ولكنها أيضًا لحظة يبدو فيها أن الآخرين في السوق يلقون أيضًا نظرة جديدة" قالت.

وصلت عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية هذا الشهر بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة، وقال BNY Mellon إنها ستساعد العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها. قالت Mastercard أيضًا إنها ستفتح شبكتها لبعض العملات المشفرة.

قال بيرس: "يضيف هذا إلى الضرورة الملحة لاتخاذنا نوعًا من الإجراءات في هذا المجال لتوفير مزيد من الوضوح".

وانغمس السوق في أزمة الشهر الماضي عندما اجتمع مستخدمو Reddit الذين يتداولون على منصات البيع بالتجزئة منخفضة التكلفة معًا لرفع أسعار GameStop وغيرها من الأسهم، مما أدى إلى الضغط على صناديق التحوط التي راهنت ضد تلك الأسهم.

وأدى التقلب الناتج عن ذلك إلى استدعاءات هامش ضخمة من بيوت "المقاصة" التي تضمن التداولات، مما دفع العديد من منصات البيع بالتجزئة إلى تعليق شراء الأوراق المالية المتأثرة.

وأثار الحادث الغضب بين المشرعين حيث سيدلي فلاد تينيف، الرئيس التنفيذي لتطبيق التداول Robinhood، كين جريفين، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط Citadel LLC وغيرهم من المشاركين في الأمر أمام الكونجرس الخميس المقبل.

وقال بيرس إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تدرس "سلسلة" من القضايا بما في ذلك تقلبات السوق، ودور وسطاء التجزئة، وكيفية عمل سوق ما بعد التجارة.

وقالت: "رؤية مستثمرين جدد يشاركون في الأسواق أمر جيد، وبالطبع نريدهم أن يكونوا متعلمين ومتشككين"، مضيفة أن مجموعة واسعة من المشاركين في السوق يمكن أن تساعد في الواقع على تحسين تشكيل الأسعار.