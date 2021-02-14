شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clubhouse تراجع ممارسات حماية البيانات بسبب تقرير عن عيوب أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تطبيق الصوت الأمريكي Clubhouse إنه يراجع ممارسات حماية البيانات الخاصة به، بعد أن قال تقرير صادر عن مرصد ستانفورد للإنترنت أنه يحتوي على عيوب أمنية جعلت بيانات المستخدمين عرضة للوصول من قبل الحكومة الصينية وفقا لما نقلته رويترز.

وقال التطبيق ردًا على الدراسة، التي نشرتها مجموعة البحث في جامعة ستانفورد، إنه على الرغم من أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين، فقد وجد بعض الأشخاص حلاً لتنزيل التطبيق مما يعني أن المحادثات كانت يمكن نقل جزء منها عبر الخوادم الصينية.

وقالت الشركة في بيان نشرته مجموعة البحث "بمساعدة الباحثين في مرصد ستانفورد للإنترنت، حددنا عددًا قليلاً من المجالات حيث يمكننا تعزيز حماية البيانات لدينا".

"على مدار الـ 72 ساعة القادمة، سنقوم بإدخال تغييرات لإضافة المزيد من التشفير والكتل لمنع عملاء Clubhouse من إرسال الأصوات إلى الخوادم الصينية. نخطط أيضًا لإشراك شركة أمان بيانات خارجية لمراجعة هذه التغييرات والتحقق منها ".

وتم إطلاق التطبيق في أوائل عام 2020 ، وشهد ارتفاع أعداد المستخدمين العالميين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عقد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف، مناقشة مفاجئة على المنصة.

وانضمت حشود من المستخدمين الجدد من الصين القارية، وشاركوا في مناقشات حول مواضيع شملت قضايا حساسة مثل معسكرات الاعتقال في شينجيانج وقانون الأمن القومي في هونغ كونج. لكن تم حظر وصولهم إلى التطبيق الأسبوع الماضي ، مما أثار الإحباط والمخاوف من الرقابة الحكومية.

وقال مرصد ستانفورد للإنترنت إنه أكد أن شركة التكنولوجيا الصينية Agora Inc قدمت بنية تحتية خلفية إلى Clubhouse، وأنه من المحتمل أن تتمكن Agora من الوصول إلى الصوت الخام للمستخدمين، مما قد يوفر إمكانية الوصول إلى الحكومة الصينية.

وقالت أيضًا إنها لاحظت نقل البيانات الوصفية للغرفة إلى الخوادم التي يعتقد أنها مستضافة في الصين والصوت إلى خوادم تديرها كيانات صينية.

لكنها أضافت أنها تعتقد أن الحكومة الصينية لن تكون قادرة على الوصول إلى البيانات إذا تم تخزين الصوت في الولايات المتحدة.

قال متحدث باسم Agora إن الشركة ليس لديها تعليق على أي علاقة مع Clubhouse، لكن Agora ليس لديها إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية أو تخزينها، ولا تمر عبر حركة الصوت أو الفيديو في الصين الناتجة عن مستخدمين خارج الصين، بما في ذلك المستخدمين الأمريكيين.

ويوفر Agora برنامجًا يسمح للعملاء "ببناء البنية التحتية للأمان والخصوصية الخاصة بهم بطريقة متوافقة وذات صلة بالمستخدمين النهائيين".

ولم ترد إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، التي تنظم الإنترنت في البلاد، على دعوات للتعليق تم إجراؤها خلال عطلة رأس السنة القمرية في الصين.

وقال التقرير: "اختارت SIO الكشف عن هذه المشكلات الأمنية نظرًا لأنه من السهل نسبيًا الكشف عنها ولأنها تشكل مخاطر أمنية فورية لملايين مستخدمي Clubhouse، لا سيما في الصين".

قالت شركة تحليلات البيانات Sensor Tower إن التطبيق، المتاح فقط على iPhone من Apple كان لديه حوالي 3.6 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 2 فبراير ، مع 1.1 مليون مسجل في الأيام الستة السابقة.