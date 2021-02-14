تكنولوجيا: تحديث Google Photos يجلب أدوات جديدة لتحرير الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Photos تقدم من خلاله بعض من الأدوات الجديدة التي تستهدف دعم المستخدمين في تحرير الفيديو.

يأتي تحديث صور جوجل الجديد ببعض من المميزات التي إقتصرت في السابق على هواتف Pixel أو المشتركين في Google One، فإلى جانب الأدوات التي توفرت في التطبيق في السابق مثل التدوير، ودعم إستقرار الفيديو وأيضاً إضافة بعض الأشكال والتحسينات، تقدم جوجل في هذا التحديث مميزات أكثر.

وتضيف جوجل من خلال هذا التحديث لتطبيق صور جوجل ميزة إقتصاص الفيديو، إضافة تحسينات وتعديلات على محتوى الفيديو مثل السطوع والتباين، وتشبع الألوان وأيضاً حرارة الألوان، وهي أدوات تدعم المستخدم في تحرير الفيديو بدقة وآداء أفضل.

كما تقدم جوجل لمستخدمي Google One مميزات جديدة توفرت في السابق لمستخدمي هواتف Pixel فقط، والتي تشمل مميزات Portrait Blur، وPortrait Light، حيث يرتكز عمل هذه الأدوات على تقنية الذكاء الإصطناعي لإضافة التأثير الضبابي أو السطوع.

أيضاً تقدم جوجل فلاتر Blur و Color Pop الجديدة التي تدعم المستخدمين في تحرير الصور التي لا تتضمن تفاصيل دقيقة، كما تقدم جوجل لمشتركي Google One ميزة الإقتراحات الديناميكية التي تدعم التوازن في تحرير الصور، كما تدعم المستخدم بإقتراحات لتحرير السماء في الصور ومنها ضبط الألوان، والتباين أو إبراز السماء في صور الشروق أو غروب الشمس.

يذكر أن التحديث الجديد لتطبيق صور جوجل يتوفر الآن لمستخدمي التطبيق على منصة iOS، ومن المقرر أن يتوفر للمستخدمين على منصة الأندوريد خلال الأسابيع المقبلة.

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