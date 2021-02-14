بيانات المستخدمين لهذا التطبيق عرضة لخطر القرصنة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

نقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن خبير أمن المعلومات والإنترنت جاستن باين، القول إن قاعدة البيانات المعرضة للخطر تسمى “إيلاستيك سيرش” وهي تابعة لتطبيق أدور كام الذي يستخدم في عرض والتحكم في العديد من طرز كاميرات الويب ومنها زيبورت ويومينو، مضيفا أنه اكتشف الثغرة وأبلغ بها شركة أدوركام التي تطور التطبيق.

وقال باين في رسالة عبر الإنترنت إن قاعدة البيانات المستهدفة تضم 124 مليون سطر من البيانات الخاصة بعدة آلاف من المستخدمين، ومنها تفاصيل مباشرة عن الكاميرا مثل موقعها وما إذا كان الميكرفون الموجود فيها في حالة تشغيل أم لا واسم شبكة الواي فاي المتصلة بها الكامير، إلى جانب معلومات عن صاحب الكاميرا مثل عنوان بريده الإلكتروني.

كما اكتشف باين أيضا أن الكاميرا قامت بتحميل صور ثابتة تم التقاطها إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بالتطبيق، رغم أنه لم يتمكن من التأكد من أن الرابط الخاص بالصور مازال يعمل.

واكتشف خبير أمن المعلومات أيضا بيانات اعتماد مشفرة لخادم إم.كيو.تي.تي الخاص بالتطبيق وهي عبارة عن برتوكول تراسل خفيف يستخدم في الأجهزة التي تتصل ببعضها البعض عبر الإنترنت.

ولم يكشف باين عن بيانات الاعتماد لآن هذا عمل مخالف للقانون في الولايات المتحدة، لكنه أبلغ الشركة المطورة للتطبيق بهذه الثغرة أيضا، حيث قامت بتغيير كلمة المرور الخاصة بالخادم.

وتحقق باين من أن قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق يتم تحديثها مباشرة من خلال إنشاء بحساب جديد والدخول إليها والبحث عن معلوماته في قاعدة البيانات.

وعلى الرغم من أن حساسية البيانات الموجودة في القاعدة محدودة، فإن باين حذر من أن المتسلل الخبيث يمكنه صياغة رسائل بريد إلكتروني احتيالية مقنعة، أو استخدام المعلومات للابتزاز، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.