تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف MI 11 PRO للسوق الأوروبي قريباً بمعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لإطلاق هاتف MI 11 PRO في السوق الأوروبي قريباً بمعالج Snapdragon 888، كما يعرف الهاتف الآن برمز“STAR”.

كشفت شاومي خلال الفترة الماضية عن هاتف MI 11 الذي عرف برمز “venus”، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق اثنان من الإصدارات بعنوان Mi 11 Pro وMi 11 Ultra.

ولقد جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر حساب @Max Weinbach على تويتر، حيث كشفت التسريبات عن أن هاتف MI 11 PRO ينطلق بنموذج رقم M2102K1G ورمز “STAR”، كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج EAA الذي يقدم لاحقاً للسوق الأوروبي.

وتدعم شاومي هاتف MI 11 PRO برقاقة معالج Snapdragon 888، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في حدث يعقد في شهر مارس، كما تشير التسريبات إلى أن شاومي يقدم خلال الحدث إصدار Lite برقاقة معالج Snapdragon 870.

المواصفات المتوقعة لهاتف MI 11 PRO

أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف MI 11 PRO يأتي بحجم شاشة 6.81 إنش، ودقة عرض 2K في شاشة منحنية في الإتجاهات الأربعة، بدقة 3200 في 1440 بيكسل، بكثافة عرض 515 بيكسل لكل إنش.

أيضاً يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، مع معدل لمس 480Hz، وألوان DCI- P3، ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية LPDDR5 تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة UFS3.1.

المصدر

اعلان





