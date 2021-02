جاك دورسي يريد جعل بيتكوين عملة الإنترنت

دبي - يزن راشد - JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe — jack (@jack) February 12, 2021 الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، مغني الراب، (جاي زي) Jay-Z، عن تعاون لتكوين صندوق بيتكوين جديد، يركز على تطوير اعتماد العملة المشفرة في البداية في إفريقيا والهند.

ويستثمر الثنائي 500 بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا نحو 24 مليون دولار، في المشروع، وفقًا لدورسي، بهدف جعل بيتكوين عملة الإنترنت.

وتتجه الأموال نحو trust₿، وهي منحة لتمويل تطوير بيتكوين، وتبحث trust₿ حاليًا عن ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة، مع نموذج طلب يشير إلى أن مهمتها هي جعل بيتكوين عملة الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي: إن التطوير يركز في البداية على فرق في إفريقيا والهند، لكنه يخطط هو و (جاي زي) لكي تكون الخطط دون أي اتجاه معين.

ونمت العملات المشفرة بشكل متزايد في جميع أنحاء القارة الأفريقية لأنها تجعل المعاملات عبر الحدود أرخص، وفي بعض الحالات لمقاومة سيطرة الحكومة.

ويقال: إن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث كمية عملات بيتكوين المتداولة في البلاد في السنوات الخمس الماضية.

ويعتبر دورسي من أنصار بيتكوين منذ فترة طويلة، ودعمت شركة Square، وهي شركة معالجة المدفوعات، بيتكوين منذ عام 2014 كشكل من أشكال الدفع.

كما أعلنت شركة Square أنها اشترت 50 مليون دولار من بيتكوين العام الماضي كاستثمار في العملة المشفرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت تويتر: إنها تبحث في استخدام العملة لدفع رواتب موظفيها ومورديها.

وباعتبارها عملة رقمية لامركزية، فإن بيتكوين ليست مرتبطة بالبنك المركزي لأي بلد ويمكن تبادلها مباشرة بين المستخدمين دون الحاجة إلى طرف خارجي لتسهيل المعاملة، ويمكن استخدام بورصات متعددة لتحويل بيتكوين إلى عملات تقليدية.

ويأتي صندوق بيتكوين الجديد الذي أنشأه (جاي زي) و (جاك دورسي) في الوقت الذي تتحرك فيه حكومة الهند لحظر بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بينما يقوم البنك المركزي بتطوير عملته الرقمية الخاصة.

واكتسبت بيتكوين حديثًا مؤيدين جدد من الشركات، ويمثل صندوق trust₿ ثاني استثمار رئيسي في بيتكوين تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، حيث أنفقت شركة تيسلا في الأسبوع الماضي 1.5 مليار دولار لشراء العملة الرقمية، مما عزز قيمتها.

كما أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة أنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة كدفعة لسياراتها الكهربائية.

وأعلنت ماستركارد في وقت سابق من هذا الشهر أنها تدعم عدد من العملات المشفرة المحددة عبر شبكتها بدءًا من عام 2021.