تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل مواصفات وألوان هاتف Galaxy A72

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A72، وهو إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، ولقد كشفت التسريبات عن مواصفات الهاتف وإختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهذا الإصدار.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A72 قريباً بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full-HD بلس أو دقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ومستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة.

ولقد أوضحت أحدث التقارير أن هاتف Galaxy A72 يدعم معدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5 للسماعات.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 720G ثماني الأنوية، وهو المعالج الذي قدم في هاتف Poco M2 Pro، وأيضاً هاتف Oppo Reno 5.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A72 بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما يدعم هاتف Galaxy A72 الإتصال بشبكات 4G LTE، ويدعم معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً يتميز الغطاء الخلفي بتصميم من البلاستيك، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل الذي يدعم تقنية دمج البيكسل، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفلاش LED، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

هاتف Galaxy A72 ينطلق بألوان الأزرق والبنفسجي والأبيض إلى جانب اللون الأسود، ومن المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 449 يورو.

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