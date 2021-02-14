شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رؤساء فيس بوك وجوجل وتويتر يمثلون أمام مجلس النواب الأمريكى فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الرؤساء التنفيذيين لشركتى فيس بوك وتويتر محادثات مع المشرعين فى مجلس النواب الأمريكى، وذلك للإدلاء بشهاداتهم فى جلسة استماع قد تجرى فى وقت مبكر من الشهر المقبل، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن أشخاص مطلعين على الخطط، حيث ذكر التقرير أن موضوع الجلسة لم يتضح بعد، وأضاف التقرير نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أن فيس بوك ناقش مسألة إتاحة رئيسه التنفيذى، مارك زوكربيرج، للمثول أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، وقالت بوليتيكو إن تويتر ورئيسها جاك دورسى ناقشا الأمر نفسه.

ووفقًا للتقرير، فإن ظهور المديرين التنفيذيين لفيس بوك وتويتر يمكن أن يتوقف على إدلائهم بشهادتهم بشكل مشترك جنبًا إلى جنب مع "ساندر بيتشاي"، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل وشركتها الأم Alphabet، فيما ذكر التقرير نقلا عن مصادر أنه لم يتم تحديد موعد مؤكد بعد للاستماع، لكنه قد يأتى فى مارس.

ولم ترد فيسبوك وجوجل وتويتر على الفور على طلبات رويترز للتعليق، كما امتنعت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب عن التعليق.

وقد ظهر رؤسا الشركات الثلاثة فى جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ فى أكتوبر الماضى، وسألهم المشرعون الجمهوريون عن قراراتهم المتعلقة بالاعتدال فى المحتوى بينما ركز الديمقراطيون فى المقام الأول على الإجراءات غير الكافية ضد المعلومات المضللة التى تدخلت فى الانتخابات.