شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تستضيف PowerPoint party وتستمتع بنشاط اجتماعى افتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت PowerPoint party ذات شعبية كبيرة في عالم الألعاب عن بُعد والألعاب الافتراضية، ولكن ما هي بالضبط وكيف يمكنك التعامل معها، إنها اتجاه جديد نسبيًا يستخدم برنامج Microsoft PowerPoint للمتعة الاجتماعية بدلاً من الأعمال الأكاديمية المعتادة، وقبل الحفلة، يقوم كل مشارك بإعداد عرض تقديمي باستخدام PowerPoint حول موضوع من اختياره.

يتناوب المشاركون في عرض موضوع PowerPoint على رواد الحفل الآخرين لعدد محدد من الدقائق، وبعد التقديم، يجب أن يكون المشارك مستعدًا للإجابة على أسئلة رواد الحفلة الآخرين، والنتيجة هي مشاركة اجتماعية فريدة تجمع بين الغرباء والأصدقاء القدامى على حد سواء.





كيف تستضيف PowerPoint party

إذا كانت لديك الأجهزة المطلوبة لتوصيل كمبيوتر محمول بجهاز تلفزيون (مثل كابل HDMI أو Google Chromecast)، فيمكنك بسهولة استضافة حفلة PowerPoint في منزلك أو مكتبك.





كيفية توصيل جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى بالتلفزيون من أجل حفلة PowerPoint

هناك طريقتان سريعتان وسهلان يمكنك من خلالهما مشاركة شاشة جهازك مع من حولك:

الطريقة الأولى كابل HDMI: إذا كان التلفزيون والكمبيوتر المحمول لديك بهما منافذ HDMI، وهو ما تفعله معظم الأجهزة الحديثة، فيمكنك استخدامها لتوصيل كلا الجهازين ومشاركة ما يظهر على شاشتك الأصغر مع شاشتك الكبيرة.

يعمل هذا على أجهزة Mac أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وكذلك أجهزة iPhone أو أندرويد مع بعض القطع الإضافية من الأجهزة.

الطريقة الثانية Chromecast: إذا كان لديك جهاز لوحي مثل iPad، أو Chromebook بدون منفذ HDMI، أو تريد تجنب استخدام الأسلاك، فلا تزال هناك طرق يمكنك من خلالها تقديم PowerPoint من خلال جهاز التلفزيون.

قم بإعداد جهاز تدفق Chromecast على جهاز التلفزيون الخاص بك، ثم قم بإرسال عرض الشرائح إلى الشاشة الكبيرة.

ويمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة أيضا لمشاركة الشاشات، مما يجعلها خيارات مثالية لأطراف PowerPoint البعيدة، فكل ما عليك فعله هو دعوة الحاضرين للانضمام إلى مكالمة الفيديو.