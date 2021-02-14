شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تسمح لموظفيها بالعمل من أي مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة بث الموسيقى السويدية سبوتيفاى في منشور مدونة، إن Spotify Technology ستسمح لموظفيها بالعمل من أي مكان، مما يقلب مستقبل الحياة العملية الحديثة.

ومع تحول العمل إلى الأنظمة المستندة إلى السحابة وقيام الأشخاص بضبط الاجتماعات عبر الإنترنت، قامت المكاتب بتكييف أسلوب حياة العمل عن بُعد حيث لا يزال من الممكن أن تستغرق التطعيمات باللقاحات نصف العام لإكمالها.

وتتماشى خطوة Spotify مع العديد من شركات التكنولوجيا التي تخطط للاحتفاظ ببعض طرق العمل الجديدة التي ظهرت خلال جائحة كورونا.

وشهدت الشركة، التي تقوم بتقييم مساحات مكاتبها في جميع أنحاء العالم ، زيادة في عدد المشتركين المدفوعين خلال الوباء، حيث بلغ عدد المشتركين 155 مليونًا في الربع الرابع.