شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق Apple AirTags وجهاز iPad Pro جديد الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل قد تطلق Apple AirTags في وقت مبكر من الشهر المقبل ، كما يقول أحد المسربين المسمى Jon Prosser، حيث تأتي هذه الأخبار بعد شهر من إعلان المحلل الشهير في شركة Apple Ming-Chi Kuo أن AirTags في طريقها لإطلاقها في وقت ما في عام 2021، وبحسب موقع TOI الهندى، كتب جون بروسر في منشور على تويتر: "لا تزال AirTags قيد التشغيل لشهر مارس ... لم أسمع بأي تأخير آخر هذه المرة"، وفي تغريدة متابعة ، قال إن إطلاق iPad Pro الجديد من المتوقع أيضًا أن يكون مقررًا في مارس 2021، وسيتنافس الجهاز مباشرة مع أجهزة تعقب Tile trackers، حيث يقال أن الجهاز يعمل مع تطبيق Find My المتاح على أجهزة كمبيوتر Apple iPhone وiPad وMac المحمولة.

وتتصدر Apple AirTags عناوين الأخبار منذ أكثر من عام حتى الآن، ومع ذلك ، لم يتحقق أي شيء ولم يتم إطلاق الجهاز المعلن رسميًا بعد.

وكانت سامسونج قد أطلقت بالفعل جهاز التتبع الخاص بها المسمى Samsung Galaxy SmartTag في يناير من هذا العام إلى جانب هواتف سلسلة Galaxy S21.

وبقدر ما يتعلق الأمر بطراز iPad Pro (2021) ، فمن المتوقع أن يأتي الجهاز بمقاس 12.9 بوصة بإضاءة خلفية LED صغيرة، وسيتبع ذلك في النهاية طراز 11 بوصة لجهاز iPad Pro الجديد، ومن المتوقع أن يتميز طراز 2021 من iPad Pro بتصميم مشابه لأسلافه. لكن يقال إنهم مدعومون بشريحة A14 Bionic.