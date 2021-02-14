شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح لك توصيل زوجين من سماعات البلوتوث بجهاز واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما تريد مشاركة سماعات الرأس مع صديق للاستماع إلى أغنية، لكن هذا الأمر عادة ما يكون متعبا، ومن هنا قدم عملاق التكنولوجيا مؤخرًا حلا لهذه المشكلة، يتمثل في ميزة تسمى مشاركة الصوت، والتي تتيح لك توصيل زوجين من سماعات البلوتوث بجهاز واحد، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أفضل ما في الأمر هو أنه يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بأدوات التحكم في مستوى الصوت المنفصلة الخاصة بهم، لذلك كل شخص سيسمع حسب مستوى الصوت الذى يحبه.

وتم إطلاق ميزة مشاركة الصوت بهدوء العام الماضي، ولكنها غير معروفة على نطاق واسع، حيث أوضحت أبل: "مع أحدث إصدار من iOS أو iPadOS، يمكنك أنت وصديقك الاستماع باستخدام سماعات AirPods أو سماعات Beats اللاسلكية إلى الصوت من جهاز iPhone أو iPad.

وللاستفادة من الميزة ، ستحتاج إلى iPhone أو iPad أو iPod touch وسماعات AirPods أو AirPods Max أو AirPods Pro أو Beats.

ابدأ بتوصيل سماعات الأذن بجهاز أبل الخاص بك، قبل الضغط على أيقونة AirPlay في مركز التحكم أو شاشة القفل أو في التطبيق الذي ترغب في الاستماع إليه، وبعد ذلك، اضغط فوق "مشاركة الصوت".

إذا كان صديقك لديه AirPods أو AirPods Pro ، فاحملها بالقرب من جهازك مع وجود AirPods داخل العلبة والغطاء مفتوحًا، بينما إذا كانوا يستخدم AirPods Max، فاحملهم بالقرب من جهازك.

يجب أن ترى سماعات صديقك تظهر على الشاشة، ثم اضغط فوق مشاركة الصوت للمشاركة، ويمكنك تغيير مستوى الصوت وتشغيله وإيقافه مؤقتًا، وإيقافه باستخدام عناصر التحكم الموجودة على شاشة القفل أو في مركز التحكم على جهاز iPhone أو iPad.

كما أنه بمجرد أن تحصل على ما يكفي، ما عليك سوى الضغط فوق رمز AirPlay مرة أخرى، والضغط فوق علامة الاختيار الموجودة بجوار سماعات الرأس التي تريد التوقف عن المشاركة معها.