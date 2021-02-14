شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو الهواتف دفعوا 13 مليار دولار للاشتراك في التطبيقات خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نما إنفاق المستهلكين العالميين فى أفضل 100 تطبيق قائم على الاشتراك -غير الألعاب" بنسبة 34 فى المائة (على أساس سنوي) من 9.7 مليار دولار فى عام 2019 إلى 13 مليار دولار فى العام الماضي، بحسب موقع TOI الهندى.

وكان موقع YouTube رائد تطبيقات الاشتراك فى كل من متاجر تطبيقات أبل وجوجل، حيث حقق 991.7 مليون دولار من إجمالى الإيرادات على مستوى العالم و562 مليون دولار فى الولايات المتحدة وحدها.

ووفقًا للبيانات التى قدمتها شركة تحليلات التطبيقات، Sensor Tower، تمثل الإيرادات من أفضل 100 تطبيق قائم على الاشتراك غير الألعاب، حوالى 11.7 فى المائة من 111 مليار دولار أنفقها المستهلكون على عمليات الشراء داخل التطبيقات العام الماضي، ووفقًا لبيانات Sensor Tower Store Intelligence، فى الربع الرابع من عام 2020، قدم 86 من أفضل 100 تطبيق غير متعلق بالألعاب فى جميع أنحاء العالم اشتراكات، بانخفاض طفيف عن 89 فى الربع الرابع من عام 2019.

وقالت الشركة فى بيان لها: "لقد أنفق المستهلكون تاريخيًا على App Store أكثر من سوق جوجل، وينطبق الشيء نفسه على تطبيقات الاشتراك"، وعلى الصعيد العالمى، حققت أفضل 100 تطبيق اشتراك على App Store حوالى 10.3 مليار دولار فى عام 2020، بزيادة 32 فى المائة عن 7.8 مليار دولار فى العام السابق.

فيما شهدت المجموعة المكونة من 100 من أصحاب الدخل المرتفع على Google Playحوالى 2.7 مليار دولار العام الماضى، بزيادة قدرها 42 فى المائة (على أساس سنوي) من 1.9 مليار دولار فى عام 2019، وقد احتلت Alphabet المرتبة الأولى هذا العام من حيث الإنفاق على تطبيقات الاشتراك، على مستوى العالم وفى الولايات المتحدة.

كما كان YouTube أيضًا التطبيق الأكثر ربحًا للاشتراك على App Store، فى حين كان Google One هو التطبيق الأكثر ربحًا فى سوق Google حيث تم تحقيق أكثر من 445 مليون دولار على مستوى العالم و255.7 مليون دولار فى الولايات المتحدة.

ووجد التقرير أن ناشرى الألعاب المحمولة كانوا يتبنون نماذج اشتراك بمعدل متزايد فى عام 2020، حيث تقدم ثمانية من أفضل 15 عنوانًا من حيث الأرباح دفعات متكررة داخل التطبيق، وقال التقرير: "هذا التحول فى الاستراتيجية يتبع اتجاهات المستهلكين حتى قبل جائحة COVID-19، كان المستهلكون ينفقون على تطبيقات الاشتراك الأعلى أكثر مما كان عليه فى الماضي".

وفى الفترة من الربع الأول من عام 2019 إلى الربع الرابع من عام 2020، أنفق المستهلكون الأمريكيون أكثر فى أفضل 100 تطبيق اشتراك فى كل ربع سنة متتالي، حيث شهدت هذه المجموعة من التطبيقات 1.7 مليار دولار فى الربع الأخير من عام 2020، بزيادة 31 فى المائة من 1.3 مليار دولار فى الربع الأول.