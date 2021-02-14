شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تضيف مايكروسوفت الرموز التعبيرية إلى Outlook؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سئمت كتابة الردود النصية على العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تأتي إلى صندوق الوارد الخاص بك كل يوم؟ قد يكون لدى Microsoft الحل المناسب لك، بطريقة جديدة للرد على رسائل البريد الإلكتروني التي ستعمل تمامًا مثل iMessage أو Facebook Messenger أو Slack.

ووفقًا لتحديثات Microsoft 365، تعمل Microsoft بنشاط على ميزة لـ Outlook على الويب حيث ستتمكن من "الرد" على رسالة في بريدك الوارد، بـ "الحب أو الاحتفال أو الضحك أو المفاجأة أو الحزن" عند الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك في Outlook من خلال متصفح ويب وليس تطبيق سطح المكتب المخصص وذلك وفقا لموقع Digital trends.

وتم رصد هذه الميزة لأول مرة بواسطة ZDNet، والتي تعتمد على فكرة أن يصبح البريد الإلكتروني أشبه بوسائل التواصل الاجتماعي ومت يمكنك فعله بالفعل في Microsoft Teams، حيث تقوم بالمرور فوق رسالة لإرسال واحد من ستة ردود فعل مختلفة، والميزة محددة حاليًا على أنها "قيد التطوير"، ومن المقرر إصدار في مارس 2021.

وعند طرحها بالكامل فإنها ستبني على القدرة الحالية على "الإعجاب" برسالة في Outlook على الويب، والتي تم تقديمها لأول مرة في عام 2015.

وتتيح هذه الميزة لك النقر فوق رمز الإعجاب لأعلى في جزء القراءة، وإنشاء ملاحظة بأنك أعجبت بالرسالة وتضيف رمز الإعجاب في العرض.

ويمكن لأي شخص في سلسلة الرسائل الإعجاب بالرسالة، وتظهر إعجاباتهم في الرسالة، إلى جانب إشعارات حول الإعجابات الحالية وهذه مجرد واحدة من العديد من الميزات الجديدة في Outlook.