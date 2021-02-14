هواوي تأخذ HSBC إلى المحكمة بشأن ابنة مؤسس الشركة

دبي - يزن راشد - أخذت شركة هواوي بنك HSBC البريطاني إلى المحكمة يوم أمس الجمعة لحمله على تسليم المستندات، في مناورة قانونية جديدة من شركة التكنولوجيا الصينية التي تقاتل لمنع تسليم كندا لكبيرة مسؤوليها الماليين (منغ وانزهو) Meng Wanzhou إلى الولايات المتحدة.

وتقدمت هواوي بطلب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة للحصول على مستندات تعتقد أنها ستظهر أن المديرة المالية لم تضلل البنك بشأن التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، كما تزعم السلطات الأمريكية.

ويزيد الطلب القانوني من تعقيد المعركة الجيوسياسية حول قضية المسؤولة المالية، كما أنه يزيد من الضغوط التي يواجهها بنك HSBC، الذي يكسب الكثير من إيراداته في الصين.

وتم احتجاز وانزهو، ابنة مؤسس هواوي، في شهر ديسمبر 2018 بناءً على طلب من الولايات المتحدة أثناء تغيير رحلاتها في فانكوفر.

وتتهم الحكومة الأمريكية هواوي باستخدام شركة وهمية في هونج كونج تسمى Skycom لبيع معدات اتصالات إلى إيران.

وتحارب وانزهو تسليمها إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليها تهمة الاحتيال عن طريق تضليل HSBC بشأن المعاملات التجارية للشركة في إيران.

وتركز قضية هواوي القانونية على عرض PowerPoint تقديمي في شهر أغسطس 2013 قدمته وانزهو إلى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في HSBC في هونج كونج، الذي شرح علاقة الشركة مع Skycom وجهود الامتثال.

واتهم فريق وانزهو القانوني الولايات المتحدة باستخدام ملخص مضلل للاجتماع الذي اختار شرائح PowerPoint مختارة بعناية.

ويريد المحامون الحصول على عرض PowerPoint التقديمي بأكمله، الذي يقولون: إنه يوضح أن وانزهو أوضحت العلاقة بين هواوي و Skycom.

كما تريد الشركة من السجلات أن تفهم بشكل أفضل من يعرف في البنك عن الاجتماع وما تم مناقشته.

وقال محامي هواوي، (جيمس لويس) James Lewis، في الجلسة: وانزهو بحاجة إلى هذه المستندات لكي تحصل على جلسة استماع عادلة في كندا.

وأوضح أن السلطات الأمريكية رفضت توفير المستندات، لكن لا شيء يمنع دفاعها من استخدامها إذا كان بإمكانه الحصول عليها بشكل مستقل عن إفشاء المدعي العام الأمريكي.

وقال محامي HSBC للقاضي: إنه يجب رفض الطلب لأن المحكمة ليس لديها اختصاص.

وأضاف البنك في بيان إعلامي: طلب الإفصاح هذا في المملكة المتحدة لا أساس له، و HSBC ليس طرفًا في القضية الجنائية الأساسية في الولايات المتحدة أو إجراءات التسليم في كندا.

وقال القاضي (مايكل فوردهام) Michael Fordham: إنه يهدف إلى إصدار حكم مكتوب في غضون سبعة أيام في قضية هواوي و HSBC.

ومن المقرر أن تتواصل إجراءات التسليم الكندية لوانزهو، التي لا تزال طليقة بكفالة في فانكوفر، في الأول من شهر مارس، وقد يستغرق الانتهاء منها سنوات أطول.