آبل تروج لمسلسل For All Mankind عبر الواقع المعزز

دبي - يزن راشد - تستعد شركة آبل لإصدار الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي الأمريكي For All Mankind، الذي يعرض للمرة الأولى في 19 فبراير عبر Apple TV Plus.

وبدأت الشركة بالترويج للمسلسل عبر إطلاق تطبيق الواقع المعزز الجديد المسمى For All Mankind: Time Capsule، الذي يتطلع إلى سد الفجوة بين الموسمين باستخدام الواقع المعزز من عالم العرض.

يُعد التطبيق بحد ذاته وسيلة للمساعدة في الترويج للموسم الثاني من أحد برامج آبل الأصلية الرفيعة المستوى، وهو جدير بالملاحظة بصفته علامة أخرى على اهتمام آبل بالواقع المعزز.

حتى بعد التقارير التي تفيد بأنه يعمل عبر نظارات الواقع المعزز.

وتدور أحداث التطبيق خلال فجوة دامت عقدًا بين الموسمين الأول والثاني، متتبعةً العلاقة بين (داني ستيفنز) Danny Stevens ووالديه، رواد الفضاء (جوردو ستيفنز) Gordo Stevens و (تريسي ستيفنز) Tracy Stevens.

ويمكن للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل تطبيق iOS المجاني من التفاعل مع مجموعة متنوعة من الكائنات، مثل الشريط الصوتي وجهاز حاسب Apple II، التي توضح العلاقة الأسرية.

ويرشد التطبيق المستخدمين عبر تجربة مبرمجة تتراوح مدتها بين 45 و 60 دقيقة من المحتوى، لكن يبدو أنه مصمم أيضًا لدعم المزيد من الاستكشاف والزيارات الإضافية.

ويمكنك التحقق من D-mail ولعب لعبة مغامرة نصية عبرالحاسب، وإذا كان لديك جهاز آبل يتضمن الماسح الضوئي LiDAR، مثل: iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max أو iPad Pro، فيمكنك استخدام جهاز العرض الشرائح الافتراضي لعرض صور عائلة داني على الجدران الخاصة بك.

وقال (بن ماكجينيس) Ben McGinnis، منتج المسلسل: إن التطبيق تم إنشاؤه بالتوازي مع الموسم الثاني من المسلسل، حيث يعمل الفريق الإبداعي مع آبل لاكتشاف العناصر الأفضل لنشر القصة، وتقديم التعليقات أثناء تطوير كائنات الواقع المعزز.

وأضاف المؤلف والمنتج التنفيذي (رون مور) Ron Moore أنه متحمس لإمكانية منح المعجبين طرقًا جديدة لاستكشاف عالم المسلسل وشخصياته، خاصة أن كتاب المسلسل غالبًا ما ينشئون مواد أكثر بكثير مما يُعرض عبر الشاشة.

وكتب فريق For All Mankind: لا تظهر العديد من الأشياء، مثل: رسائل الحب ونشرات الأخبار، إلا لفترة وجيزة عبر الشاشة، ويمكن بعد ذلك استخدامها في التطبيق، إلى جانب المواد الإضافية.

ويمكنك مشاهدة مسلسل For All Mankind مباشرة دون عناصر الواقع المعزز، لكن إذا كنت محبًا للواقع المعزز، فإن التطبيق يثري تجربتك.

ويتيح لك التطبيق التفاعل مع العناصر الافتراضية من صندوق من العناصر الموضوعة في العالم الحقيقي من خلال عدسة جهاز آيفون أو آيباد، ويستخدم التطبيق الصوت والموسيقى لتعزيز القصة.

ويقدم الواقع المعزز فرصة جديدة ومثيرة لجلب عالم For All Mankind إلى منازل الجمهور بطريقة لم تكن ممكنة من قبل، ويتيح استخدام هذه التقنية للجمهور الانغماس في المسلسل من خلال التفاعل مع الأشياء والأشخاص والوسائط بطريقة مؤثرة ومفيدة.