Microsoft Edge يستضيف نسخًا غير مشروعة من الألعاب

دبي - يزن راشد - يستضيف متجر الإضافات لمتصفح شركة مايكروسوفت المسمى Microsoft Edge نسخًا غير قانونية على الأرجح من عدد من الألعاب الشهيرة، وتبحث مايكروسوفت ونينتندو في الوضع.

وتضمن ذلك Mario Kart 64 و Super Mario Bros و Sonic the Hedgehog 2 و Pac-Man و Tetris و Cut The Rope و Flappy Bird و Fruit Ninja وحتى لعبة Minecraft.

وأزالت مايكروسوفت الألعاب، لكن ما يزال بعضها موجودًا، وكان هناك في البداية 35 قائمة عبر 10 مطورين مختلفين بأسماء، مثل GamePro Inc و Gamelands و StayReal و Kday، بما في ذلك عدد من الألعاب المكررة.

وتمتلك العديد من القوائم، حتى من مطورين مختلفين ، أوصافًا متشابهة جدًا، مما يشير إلى أنها قد تأتي من المصدر نفسه.

ويبدو أن مايكروسوفت نفسها تروج لإضافات متصفح Microsoft Edge فيما يبدو أنه تغريدة محذوفة الآن من حساب MSEdgeDev.

وقال أحد مستخدمي تويتر، (جوردان تشيس) Jordan Chase، في The Mario Kart 64 extension downloads a ROM of the N64 game. 🤔 pic.twitter.com/BY9VDMqp3B — Jordan Chase (@olynative) February 12, 2021 على التغريدة المحذوفة الآن من MSEdgeDev: إنه قام بتثبيت إضافة Mario Kart 64، التي تقوم بتنزيل ذاكرة القراءة فقط ROM للعبة.

ويشار إلى أن المحاكيات قانونية بشكل عام، وبعض المواقع، مثل أرشيف الإنترنت، تستضيف البرامج التي يمكنك تشغيلها في المتصفح، والتي لم يعد يتم توزيعها أو دعمها من المطور أو صاحب حقوق النشر.

لكن من غير المحتمل للغاية أن تسمح نينتندو، المعروفة بتضييق الخناق على المواقع التي تستضيف ذاكرة القراءة فقط ROM والمحتوى المقرصن، للأشخاص بتنزيل نسخ من أكثر الألعاب المحبوبة عبر إضافات المتصفح المجانية.

ويبدو أيضًا أن إضافة Tetris هي نسخة طبق الأصل من لعبة الألغاز الشهيرة، وذلك بالرغم من أنها لم تقم بتنزيل ذاكرة القراءة فقط ROM، وفقًا لما ذكره تشيس.

وقال أيضًا: إنه قام بتثبيت إضافة Pac-Man، ويبدو أنها تستخدم الأصول المباشرة من اللعبة الأصلية.

وتحتوي بعض الألعاب على مراجعات يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر، مما يشير إلى أنها ظلت موجودة دون أن يلاحظها أحد في قائمة مايكروسوفت لبعض الوقت، ومن غير الواضح سبب توفرها لفترة طويلة.

وتحاول العديد من القوائم تجنب المشاكل من خلال بيانات إخلاء المسؤولية المشكوك فيها التي تقر بأن القوائم ليست مرتبطة بالألعاب الأصلية.

ويقول أحد بيانات إخلاء المسؤولية: هذا المحاكي ليس تابعًا لشركة نينتندو ولا معتمدًا منها، وجميع الرسومات والألعاب والوسائط المتعددة الأخرى محمية بحقوق النشر لأصحابها ومؤلفيها.