شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمدة ميامي: نسعى لتبني عملة بيتكوين لجذب شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بلدية ميامي، فرانسيس سواريز، إن مدينة ميامي تسعى إلى تبني عملة البيتكوين في عملياتها، وهي خطوة يمكن أن تحقق أرباحًا من حيث جذب شركات التكنولوجيا.

ووافقت لجنة المدينة عبر تصويت نتيجته 4-1 على خطوة أولى في اقتراح العمدة للسماح باستخدام بتكوين لدفع رواتب عمال المدينة ولسكان المدينة والشركات لتسديد الرسوم والضرائب باستخدام العملة المشفرة.

وقال سواريز في مقابلة هاتفية: "مدن مثل ميامي تسعى لتكون مدينة جذب تكنولوجية ومن أكثر المدن تقدمًا في مجال التكنولوجيا في البلاد."

في حين أن الخطوة الأولية تتضمن إيجاد بائع طرف ثالث لتسهيل معاملات بتكوين، يريد العمدة أيضًا أن تستكشف مدينة فلوريدا، التي تحتل المرتبة 42 من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، استثمار مبلغ محدود من أموالها في بتكوين مثل تحوط الأصول طويلة الأجل.

وقال سواريز: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه عندما تتبنى Amazon أو Apple بتكوين كهيكل للدفع، فإن السد أمام تلك العملات الرقمية سوف ينهار أساسًا لأنه في تلك المرحلة سيوجد حجم كبير جدًا من المعاملات التي يمكن أن تستخدم عملة البيتكوين".