شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدعو إدارة بايدن لفرض ضريبة على الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التقني مؤسس تسلا، "إيلون ماسك"، إنه حث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على فرض "ضريبة الكربون" كوسيلة للتشجيع على التحول الأسرع إلى الطاقة المتجددة، ولكن قيل له إن الفكرة في الأساس "صعبة للغاية من الناحية السياسية" وفقا لموقع theverege.

ووجه روجان سؤالا للملياردير التقني، عما إذا كانت هناك حاجة إلى اختراق تكنولوجي جديد لزيادة اعتماد المركبات التي تعمل بالبطاريات، وجادل ماسك بأن القضية الأكبر هي أن "هناك حاجة إلى الكثير من البطاريات" من أجل التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة المتجددة أضاف أن أفضل طريقة لتشجيع هذا التحول هي "تحديد سعر للكربون".

وَقال ماسك: "أهم توصياتي ستكون مجرد فرض ضريبة على الكربون لأننا لا ندفع ثمن سعة ثاني أكسيد الكربون للمحيطات والغلاف الجوي، لدينا ما يسمى في الاقتصاد بالعوامل الخارجية غير المسعرة".

وأضاف:"السوق غير قادر على الاستجابة لعوامل خارجية غير مسعرة، إذا وضعنا سعرًا على هذا الأمر، فسوف يتفاعل السوق بطريقة معقولة ".

واقترح "ماسك" على المستهلكين دفع الضريبة، مع تقديم خصومات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، حيث يمكن أن تساعد ضريبة الكربون في زيادة مساحة سيارات تسلا الكهربائية، على الرغم من أن" ماسك" قال إن شركة سبيس إكس التي تحاول حاليًا الحصول على آبار الغاز الطبيعي في تكساس لتزويد صواريخها بالوقود يجب أن تدفع.

وقال: "لقد تحدثت إلى إدارة بايدن وقالوا يبدو هذا صعبًا جدًا من الناحية السياسية ".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX بفرض ضريبة الكربون.