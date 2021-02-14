تكنولوجيا: منصة STEAM تسجل رقم قياسي جديد في عدد الألعاب الذي إرتفع إلى 50000 لعبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت منصة STEAM أن تصل إلى رقم قياسي جديد في عدد الألعاب المتوفرة للمستخدمين 50000 لعبة، حيث أصبحت المنصة واحدة من أكبر المنصات الرقمية في العالم الآن.

يتمتع مستخدمي منصة STEAM الرقمية بقاعدة كبيرة من الألعاب، حيث سيتاح للمستخدمين تثبت الألعاب، أو شراء الألعاب إلى جانب دعم مشاركة الألعاب والبرامج المتوفرة في منصة STEAM.

ولقد إرتفع عدد الألعاب المتوفرة على منصة STEAM ليتخطى الآن 50000 لعبة في الولايات المتحدة، كما يعمل نظام منصة STEAM على إطلاق ألعاب جديدة يومياً، إلا أن بعض من هذه الألعاب تحذف لاحقاً نتيجة لحقوق النشر أو إنتهاء الترخيص أو بعض الشكاوى.

ويقتصر عدد 50000 في منصة STEAM على الألعاب فقط، ولقد أشير في نوفمبر من العام الماضي إلى أن تحميل ألعاب منصة STEAM كاملة يصل إلى سعر 500000 دولار، لذا من المتوقع أن يرتفع السعر بالتزامن مع إرتفاع عدد الألعاب في المنصة الرقمية.

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