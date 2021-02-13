شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضاء صينية تكتشف معلما مهما على الجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت مركبة الفضاء الصينية Chang'e 4 إلى العمل لليوم القمري السابع والعشرين على الجانب البعيد من القمر، لكن الاكتشافات باليوم القمري السابق للمهمة هي التي أثارت اهتمام العلماء، حيث استأنفت مركبة Yutu 2 أنشطتها في 6 فبراير بعد السبات خلال البرد القارس في ليلة القمر، ولكن قبل ذلك بيوم قمري، عثرت على عينة صخرية غريبة بدأ فريق Yutu 2 في الإشارة إليها على أنها "معلم مهم".

ووفقًا لتسجيلات المستكشف Yutu 2 التي نشرتها Our Space ، وهي قناة التوعية العلمية باللغة الصينية التابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، اتفق علماء البعثة مع فريق القيادة على أن الصخرة المكتشفة تستحق الفحص الدقيق.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، خطط الفريق للقيام بمقاربة دقيقة وتحليل الصخر باستخدام جهاز (VNIS)، والذي يكتشف الضوء المنتشر أو المنعكس عن المواد للكشف عن تركيبها.

كما تم استخدام VNIS للتحقيق في عدد من عينات الصخور على طول مسار Yutu 2 عبر فوهة Von Kármán، وتشمل هذه عينات زجاجية ذائبة غير معتادة ومواد يحتمل أن تكون من وشاح القمر.

وعلى الرغم من أنه لا يبدو مثيرًا بشكل خاص للأشخاص غير الخبراء بشأن سطح القمر، إلا أن الاكتشاف لاقى اهتمامًا بين علماء القمر، حيث قال دان موريارتي، زميل برنامج ما بعد الدكتوراه في وكالة ناسا في مركز جودارد لرحلات الفضاء في جرينبيلت بولاية ماريلاند: "يبدو أن شكله يشبه القشرة ويخرج من الأرض.. هذا بالتأكيد غير عادي".