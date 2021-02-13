شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا ستواجه 7 دقائق من الرعب خلال هبوطها على المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتحمل مركبة ناسا ذروة حرارة تبلغ 2370 درجة فهرنهايت، حيث تنتقل 12000 ميل في الساعة عبر الغلاف الجوي للمريخ، قبل أن تهبط على السطح الأسبوع المقبل، وبالتالى ستواجه 7 دقائق من الرعب عند الهبوط، خاصة مع تباطؤ الإشارات اللاسلكية المرسلة من وكالة ناسا لها، التي تستغرق 10 دقائق حتى يقوم أي من الطرفين بالاتصال، لذلك بعد أن يخبر الفريق الأرضي المركبة بالنزول، ستقوم بالرحلة الملحمية وحدها تمامًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستطلق المركبة الفضائية من خلال الغلاف الجوي للمريخ، والتي تتحرك بسرعة 12000 ميل في الساعة، ولكن بعد ذلك يجب أن تبطئ إلى صفر ميل في الساعة بعد سبع دقائق من أجل الهبوط بأمان على السطح.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا في بيان: "ليس من المضمون أننا سننجح".

وأطلقت ناسا مركبتها "Perseverance" في 30 يوليو من كيب كانافيرال بفلوريدا على متن صاروخ أطلس الخامس من شركة تحالف الإطلاق المتحد.

وتنطلق المركبة عبلر ست عجلات، وهي بنفس حجم السيارة الكبيرة، كما أنها مصحوبة أيضًا بطائرة هليكوبتر مستقلة بأربعة أرطال (1.8 كجم) تسمى Ingenuity، والتي ستدرس الغلاف الجوي للمريخ.

ومن المقرر أن تهبط المركبة في 18 فبراير 2021 في قاعدة فوهة يبلغ عمقها 820 قدمًا (250 مترًا) تسمى Jezero.