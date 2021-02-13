شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى يمول صندوق تطوير البيتكوين بحوالى 23 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي والموسيقي Jay-Z تقديم 500 بيتكوين أى حوالي 23.3 مليون دولار أمريكي كمنحة لتمويل تطوير البيتكوين، حسبما أعلن دورسي على تويتر، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إن التطوير سيركز في البداية على فرق في إفريقيا والهند ، وتبحث ₿trust حاليًا عن ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة، مع نموذج طلب يشير إلى أن مهمتها هي "جعل البيتكوين عملة الإنترنت" وفقا لموقع The Verge.

ويأتي الاهتمام بأفريقيا والهند لكونهما سوقين مثيرين للاهتمام يجب التركيز فيهما على تطوير البيتكوين وفقا لجاك دورسي.

ووفقا لموقع TechCrunch، فقد نمت العملات المشفرة بشكل متزايد في جميع أنحاء القارة الأفريقية لجعل المعاملات عبر الحدود أرخص، وفي بعض الحالات لمقاومة سيطرة الحكومة.

وتحتل نيجيريا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث كمية عملات البيتكوين المتداولة في البلاد في السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تتطلع الحكومة الهندية حاليًا إلى حظر العملات المشفرة الخاصة في البلاد، وفقًا لتقارير بلومبرج ، بينما تحقق أيضًا في إنشاء عملة رقمية رسمية.

وتشير TechCrunch إلى أن تطوير العملة المشفرة في البلاد كان بطيئًا، على الرغم من قوتها في تطوير البرمجيات.

وقبلت شركة سكوير لمنصة المدفوعات الخاصة به عملة البيتكوين كشكل من أشكال الدفع منذ عام 2014 وأعلنت أنها اشترت 50 مليون دولار من البيتكوين العام الماضي كاستثمار في العملة المشفرة، لطالما كان دورسي داعمًا للعملات المشفرة، وقد انعكس ذلك في تصرفات شركاته.