تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم هاتف LG W41 بتصميم ثقب الشاشة وكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass صور ثلاثية الأبعاد تستعرض التصميم المتوقع لهاتف LG القادم LG W41، حيث يظهر الهاتف في الصور المسربة بتصميم ثقب الشاشة، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

قدمت شركة LG هواتف W31 و W31 Plus خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، واليوم تتجه التسريبات لتوضح تفاصيل الجيل القادم من السلسلة الذي يتضمن هاتف LG W41، وLG W41 Plus، وأيضاً LG W41 Pro.

ولقد نشر Evan Blass صور ثلاثية الأبعاد لهاتف LG W41 الذي يأتي بنموذج رقم LMK610، كما يظهر الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة من الجهة الخلفية.

أيضاً يأتي الهاتف بفتحة لشريحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف بالزر الرئيسي وزر التحكم في الصوتيات، كما يظهر زر أخر يشار إلى أنه يدعم تنشيط مساعد Google الرقمي، حيث تقدم هذه المواصفات في الإصدارات الثلاثة من هواتف LG W41، بينما تتغير بعض المواصفات الأخرى في هاتفي Plus و Pro.

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