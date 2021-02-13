تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم Galaxy F62 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy F62 في 15 من فبراير الجاري، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy F62 قريباً برقاقة معالج Exynos 9825، كما تدعم الهاتف بقدرة بطارية 7000 mAh، أيضاً شاركت سامسونج صورة للهاتف توضح تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

لم تكشف التسريبات التي نشرت حتى الآن عن الكثير من التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy F62، إلا أن إعلان تشويقي نشر مؤخراً أكد على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بينما يدعم المستشعر الأخير عمق التصوير.

أيضاً أوضحت بعض التسريبات السابقة بعض المميزات لهاتف Galaxy F62، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بحجم شاشة 6.7 إنش، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy F62 ينطلق بسعر يبدأ من 345 دولار أو 285 يورو، أيضاً تقدم سامسونج الهاتف بألوان الأخضر، والأزرق، كما يضم الهاتف منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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