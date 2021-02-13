شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن رائدي فضاء رحلة فالكون 9 إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن رائدي فضاء سيتم إطلاقهما في مهمة SpaceX Crew-4 التابعة للوكالة، حيث تم اختيار رائدي الفضاء كجيل ليندجرين، 48 عامًا، وبوب هاينز، 46 عامًا، كقائد للمركبة الفضائية وطيارًا للمهمة، المقرر انطلاقها في عام 2022 بصاروخ فالكون 9 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون هذه ثاني رحلة لليندجرين إلى الفضاء، بعد إقامة لمدة 141 يومًا في المحطة الفضائية في عام 2015 للبعثتين 44 و 45، وسيقوم هاينز بأول رحلة له إلى الفضاء.

وسيتبع الفريق نفس المسار الذي اتبعه أسلافهم، وتحديداً رائدا الفضاء اللذان كانا رائدين في المهمة في مايو 2020، بوب بهنكن ودوج هيرلي.

وتعاونت ناسا مع SpaceX العام الماضي بهدف إعادة رحلات الفضاء إلى الأراضي الأمريكية، وقبل الإطلاق الأول، كان على رواد الفضاء المتجهين إلى محطة الفضاء الدولية الصعود على متن صاروخ روسي، لكن كل ذلك تغير في 30 مايو 2020.

كما تم إطلاق رائدى الفضاء بهنكن وهيرلى بنجاح من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية، مما يمهد الطريق لمهمة الطاقم الأخرى.