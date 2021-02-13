تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف REDMI K40 بتصميم نحيف مع سعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Redmi K40 مؤخراً في قاعدة بيانات TENAA، حيث إستعرضت التسريبات مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

إستعرضت تسريبات TENAA قياسات هاتف Redmi K40، حيث تقدم شاومي هذا الإصدار بقياسات 163.7 في 76.4 في 7.8مم، كما يتضمن هذا الإصدار سعة كبيرة للبطارية 4500 mAh، لذا سيتميز الهاتف بتصميم نحيف رغم السعة الكبيرة للبطارية.



كما يتميز هاتف Redmi K40 بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ويدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، أيضاً تشير بعض الشائعات إلى أن الهاتف يدعم دقة 2K.

أيضاً كشفت التسريبات السابقة عن تصميم الكاميرة لهاتف REDMI K40 PRO التي تحاكي كاميرة Mi 11 مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يذكر أن سلسلة Redmi K40 اعتمدت في الصين، حيث يأتي هاتف Redmi K40 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.81 إنش، أيضاً يتميز بدقة 1440 بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، ومحتوى HDR10 بلس.

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