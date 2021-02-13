شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يمكنه كتابة رسائل الفلانتين بدلاً منك لتهنئة شريكك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل العديد من الأشخاص عيد الحب كمناسبة لكتابة رسائل الحب لشريكهم، ويكافح الآخرون للتعبير عن مشاعرهم على الورق، وفي هذه الحالة يمكن للذكاء الاصطناعي جديد كتابة بطاقة عيد الحب الخاصة بك، وذلك في غضون ثوانٍ، وكل ما عليك فعله هو إخباره بمن تكتب إليه، وإعطائه بعض المعلومات الأساسية حول الأشياء التي تحبها عن شريك الحياة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنشأت CopyAI ومقرها الولايات المتحدة بوت عيد الحب، وهو مدعوم بتقنية تسمى GPT-3.

وكشف المؤسس المشارك لـ CopyAI، عن أنه تم تدريب GPT-3 على كتابة رسائل بناءً على أمثلة لبطاقات عيد الحب، لذا فإن الأمثلة في نفس السياق ثم النتيجة.

ويمكنك لاستخدام الأداة، توجه إلى Valentinesday.ai، وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وبعد ذلك يمكنك أن تبدأ الأداة في كتابة رسالتك.

أخبر الأداة بمن تكتب إليه، وامنحها بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بالسمات التي تحبها في شريكك، وبعد بضع ثوانٍ، سيكون لديك سلسلة كاملة من الرسائل للاختيار من بينها.

يمكنك إما تحديد رسالة لاستخدامها حرفيًا، أو يمكنك نسخها في محرر نص خارجي لاستخدامها كأساس لصياغة ملاحظة حب خاصة بك، وعلى سبيل المثال، نصت إحدى الرسائل: "أحبك بسبب طولك.. احبك لضحكك.. أحبك على ابتسامتك.. أحبك على صوتك.. أنا فقط أحب كل شيء عنك. أنت الشخص الذي أريد أن اتقدم في العمر معه! ".

وجاء من بين الأمثلة أيضا: أنا أحب كيف نضحك كثيرًا، وكيف تبتسم لي طوال الوقت، وكيف أنت طويل جدًا.. أنا أحب ذلك الغمازة في ذقنك، وضحكتك، ونزهاتنا الرائعة في المساء.

جدير بالذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها روبوت الذكاء الاصطناعي شيئا عن الكتابة، ففي عام 2017، تم إطلاق ذكاء اصطناعي عبر الإنترنت يسمى InspiroBot، أنشأ الروبوت عبارات متراكبة على صور الحيوانات والطبيعة والفضاء وغيرها.