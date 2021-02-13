شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ملحق التبع AirTags من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت تقارير عديدة عن أن شركة أبل تعمل على جهاز تتبع يعرف بـ AirTags ، حيث من المنتظر الكشف عنه الشهر المقبل، وفقًا لأحدث التسريبات الأخيرة، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن الملحق الجديد.

AirTags

هو جهاز تتبع تم إنشاؤه بواسطة شركة أبل، وهو قادر على العمل كمتتبع رئيسي، ويمكن لـ AirTags أن يعمل مع App Clips، وهي ميزة جديدة في iOS 14 تتيح للمستخدمين تنزيل إصدار أصغر من التطبيق للقيام بمهمة مُحدّدة، حيث يُعتقد أنك ستتمكن من الوصول إلى متتبعات العناصر الخاصة بك عبر جهاز “Find My” على جهاز iPhone أو iPad أو Mac، وبمجرد توفر ميزة تعقب العناصر، ستكون هناك علامة تبويب باسم “Items” جديدة في تطبيق “Find My” لجميع الأشياء التي تختار تتبعها.

وباستخدام Apple AirTags، سيتمكن مستخدمو AirTags من تحديد عناصر العالم الحقيقى مثل المفاتيح أو الحقيبة فى تطبيق Find My، وتضيف بعض الشائعات أيضًا أن AirTags ستتمتع أيضًا بإمكانيات البحث فى وضع عدم الاتصال التى قدمتها الشركة فى iOS 14، وهذا يعنى أن الشبكة العالمية لأجهزة iPad و iPhone و Mac ستكون قادرة على البحث عن Apple AirTags.