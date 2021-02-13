شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لطرح ساعة ذكية لمنافسة Apple Watch فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع The Information، عن أن شركة فيس بوك تقوم ببناء ساعة ذكية قائمة على نظام أندرويد تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتقديم ميزات الصحة واللياقة البدنية، حيث يخطط عملاق وسائل التواصل الاجتماعى لبدء بيع الجهاز العام المقبل 2022، وفقًا للتقرير، فى خطوة من شأنها أن تشير إلى دخوله إلى سوق تهيمن عليه حاليًا Apple و Huawei.

وبحسب التقرير، فستعمل ساعة فيس بوك الذكية عبر اتصال خلوى، ما يتيح للمستخدمين إرسال رسائل من خلال خدماته وأيضًا الاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية، مثل Peloton Interactive، وفقًا للتقرير، ويمكن أن يطلق الجهاز العام المقبل - مع الجيل الثانى فى أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023.

ويدعى التقرير أن الساعة الذكية ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل وتتبع التدريبات والتواصل مع شركات الصحة واللياقة البدنية، ومع ذلك، تسببت أخبار الجهاز فى إثارة ضجة بين المستهلكين الذين يقولون "لا يمكننا الوثوق فى فيس بوك ببياناتنا الشخصية" وأن الساعة الذكية هى مجرد طريقة أخرى لهم "لتتبع" المستخدمين المطمئنين.

ووفقًا لـ The Information، يقوم فيس بوك بتصميم نظام التشغيل الخاص به، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان البرنامج سيعمل على تشغيل الجهاز القابل للارتداء أم أن الشركة ستختار استخدام Google Wear OS، وسيدعم الجهاز الاتصال المستقل ويسمح للجهاز بالاتصال بالخدمات أو الأجهزة الخاصة بشركات الصحة واللياقة البدنية، مثل Peloton Interactive، صانع دراجات التمرين المتصلة بالإنترنت، بحسب التقرير.

وقد قام موقع فيس بوك بدخول قطاع الأجهزة فى السنوات الأخيرة، حيث ابتكر منتجات تشمل سماعة الواقع الافتراضى Oculus وجهاز دردشة الفيديو Portal، لكن لم يرد فيسبوك على الفور على طلب رويترز للتعليق.