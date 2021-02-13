تكنولوجيا: Realme تخطط لإطلاق إكسسوارات للألعاب في حدث Narzo 30 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة Narzo 30، ولقد أكدت أحدث التقارير على خطط الشركة لإطلاق إكسسوارات مخصصة للألعاب خلال الحدث.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى خطط Realme لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية خلال الأسابيع المقبلة، حيث تستعد الشركة لتقدم للأسواق اثنان من الهواتف المميزة مع سلسلة Narzo 30.

ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن منتجات أخرى لشركة Realme، حيث تستعد الشركة لإطلاق فارة مخصصة للألعاب، ووحدة تحكم في الألعاب مع لوحة تتبع أيضاً مخصصة للألعاب، كما أكد مصدر التسريبات على أن هذه الإكسسوارات يكشف عنها رسمياً خلال حدث Narzo 30 المرتقب.

كما تكشف الصور المسربة عن تصميم فارة الألعاب المرتقبة من Realme الذي يحاكي بشكل كبير فارة Logitech المخصصة للألعاب G502 Hero، لذا تشير التوقعات إلى أن فارة Realme طورت بالتعاون بين الشركتين.

أيضاً تظهر وحدة التحكم في الألعاب عن بعد بمشغل في الجهة الخلفية بتصميم يحاكي وحدة التحكم Oculus Quest 2، ومن المتوقع أن تعلن Realme قريباً عن موعد لإطلاق الإصدارات الجديدة.

يذكر أن هاتف Narzo 30 Pro رصد مؤخراً في قاعدة بيانات TENAA بحجم شاشة 6.5 إنش، وقدرة بطارية 4880 mAh، كما يدعم نظام تشغيل Android 11، والإتصال بشبكات 5G.

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