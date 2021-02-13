جهاز جديد يمكن ارتداؤه يحول جسمك إلى بطارية بيولوجية

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 04:09 مساءً - تمّ ابتكار جهاز جديد يمكن ارتداؤه يستلهم من فيلم “The Matrix” عن طريق تحويل جسم الإنسان إلى بطارية بيولوجية.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يتعلّق الجهاز القابل للتمدد بالجلد مثل الخاتم الذي يجلس على إصبع وينقر على الحرارة الطبيعية للمستخدم لتحويل درجة الحرارة الداخلية للجسم إلى كهرباء.

على الرغم من أن الفيلم يظهر الروبوتات التي تحصد الطاقة العضوية من البشر ، إلا أن الباحثين في جامعة كولورادو (CU) يولدون فقط حوالي فولت واحد من الطاقة من كل سنتيمتر مربع من مساحة الجلد.

يرى الفريق أنّ هذه التكنولوجيا ستتطور مستقبلاً ً لتصبح بحجم سوار المعصم الرياضي الذي يمكن أن ينتج حوالي خمسة فولت من الكهرباء، مما يسمح لك بتشغيل الإلكترونيات الأخرى القابلة للارتداء.

وقال جيان ليانغ شياو ، كبير مؤلفي الدراسة الجديدة وأستاذ مشارك في قسم بول م. رادي للهندسة الميكانيكية في CU Boulder: “كلما استخدمت بطارية ، فأنت تستنزف تلك البطارية وستحتاج في النهاية إلى استبدالها’.

“الشيء الجميل في جهازنا الكهروحراري هو أنه يمكنك ارتداؤه ، ويوفر لك طاقة ثابتة.”

يشير شياو إلى أن هذا الابتكار ليس محاولة لخلط الإنسان مع الروبوت ، ولكنه تطور للأعمال السابقة بهدف تصميم أجهزة قابلة للارتداء تشبه “الجلد الإلكتروني” التي تبدو وتتصرف مثل جلد الإنسان.

ومع ذلك ، خلال التجارب ، كان على الفريق إبقاء جلد أندرويد متصلاً بمصدر طاقة خارجي.

يحتوي الجهاز الجديد القابل للارتداء على مادة مطاطية مصنوعة من البولييامين كأساس، وهي مزودة بعدد من الأسلاك الحرارية الرقيقة التي ترتبط بالأسلاك المعدنية السائلة.

وقال الباحثون في بيان ” إنّ المنتج النهائي يشبه مزيج بين سوار من البلاستيك ولوحة كمبيوترمصغرة أو ربما خاتم الماس تكنولوجي.

‘لدينا تصميم يجعل النظام كله قابل للتمدد دون إدخال الكثير من الضغط على المواد الحرارية ، والتي يمكن أن تكون هشة للغاية ،’ قال شياو.

يعطي شياو مثالاً عن شخص يمارس رياضة الركض لشرح كيف يعمل الجهاز.

يقوم الشخص بالركض ، والذي بدوره يرفع من حرارة الجسم، والتي يتم تحريرها إلى الهواء البارد الذي حوله.

يلتقط جهاز شياو هذا التدفق من الطاقة بدلاً من السماح لها أن تذهب سدى.

وقال: “المولدات الحرارية على اتصال وثيق بجسم الإنسان ، ويمكنها استخدام الحرارة التي عادة ما تتبدد في البيئة”.

وأضاف أنه يمكنك بسهولة تعزيز هذه الطاقة عن طريق إضافة المزيد من كتل المولدات. بهذا المعنى ، يقارن تصميمه بلعبة أطفال شهيرة.

وقال: “ما يمكنني فعله هو الجمع بين هذه الوحدات الأصغر للحصول على وحدة أكبر”. انها مثل تجميع مجموعة من قطع ليغو صغيرة للحصول على هيكل كبير.

في نهاية المطاف يأمل الفريق في تطويرالجهاز الصغير إلى نظام أكبر بحجم سوار رياضي تقليدي، والذي يمكن أن يولد ما يصل إلى خمسة فولت، أي أكثر مما تنتجه بطارية الساعة.

وقال شياو: “نحن نحاول جعل أجهزتنا رخيصة وموثوقة قدر الإمكان ، مع أقل تأثير ممكن على البيئة”.

في حين لا تزال هناك مكامن خلل يجدر العمل عليها في التصميم ، يعتقد أنّ أجهزة مجموعته يمكن أن تظهر في السوق في غضون خمس إلى 10 سنوات. ويتابع قائلاً: لا تخبروا الروبوتات. نحن لا نريدهم أن يحصلوا منا على أي أفكار.