تكنولوجيا: Nintendo تسجل زيادة جديدة في شحنات جهاز Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة Nintendo أن تسجل إرتفاع جديد في مبيعات Switch، حيث يستمر جهاز الألعاب في جذب قطاع كبير من المستخدمين.

كان جهاز الألعاب Switch أحد أكثر الأجهزة مبيعاً في سوق الولايات المتحدة مؤخراً، حيث تفوق جهاز الألعاب على الأجهزة الأخرى المنافسة في الأسواق خلال شهر يناير.

نشرت شركة NPD Group تقرير جديد تكشف من خلاله عن إرتفاع نسبة شحنات وحدة التحكم في الألعاب Switch، حيث إستطاع جهاز الألعاب أن يكون الإصدار الأكثر مبيعاً في سوق الولايات المتحدة خلال شهر يناير، إلا أن سوني إستطاعت أن تحقق نسبة أعلى في الإيرادات من مبيعات PlayStation 5 رغم الإطلاق المحدود لجهاز الألعاب.

ولقد أكد تقرير NPD على أن جهاز Switch سجل إرتفاع في المبيعات في شهر يناير، حيث كانت الأكثر مبيعاً لشركة Nintendo منذ جهاز Nintendo Wii في 2010.

ويؤكد التقرير على أن إرتفاع أرباح سوني من مبيعات PlayStation 5 يعود بشكل رئيسي لإرتفاع سعر جهاز سوني مقارنة بجهاز Switch، حيث يبدأ سعر جهاز سوني من 400 دولار للإصدار الرقمي، أو 500 دولار للإصدار الذي يدعم تشغيل الأقراص.

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