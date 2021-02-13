تكنولوجيا: NVIDIA تحدد يوم 25 من فبراير لإطلاق كرت الشاشة RTX 3060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة NVIDIA يوم 25 من فبراير لإطلاق الإصدار الجديد من كرت الشاشة RTX 3060 في الأسواق، وهي أحدث إصدار من كروت الشاشة التي ترتكز على معمارية Ampere، والتي تستهدف أجهزة الحاسب المكتبي.

كانت شركة NVIDIA قد أعلنت عن كرت الشاشة للمرة الأولى خلال فعاليات CES 2021، حيث أشارت الشركة خلال الحدث إلى خططها لإطلاق كرت الشاشة RTX 3060 في نهاية شهر فبراير، واليوم تكشف الشركة عن موعد محدد لكرت الشاشة التي تأتي بسعر يبدأ من 329 دولار.

ولقد كشفت NVIDIA عن بعض من مواصفات كرت الشاشة RTX 3060 خلال شهر يناير الماضي، التي تتضمن 3584 من أنوية CUDA، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في GDDR6 مع ناقل 192 بت، كما تأتي كرت الشاشة ب60-tier.

من جانب أخر لا تخطط NVIDIA لإطلاق إصدار Founders Edition من سلسلة كرت الشاشة RTX 3060، حيث سترتكز البطاقات على AIB بتصميم خاص، لذا نترقب وصول كرت الشاشة للأسواق لاحقاً هذا الشهر.

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