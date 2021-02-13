شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تقدم تشريعات لإجبار جوجل وفيسبوك على دفع أموال للناشرين مقابل محتواهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول حكومي كبير، إن أستراليا ستقدم الأسبوع المقبل تشريعات لإجبار شركتي جوجل وفيسبوك، على دفع أموال للناشرين والمذيعين مقابل المحتوى.

فيما تقول جوجل إن التشريع سيكون "غير قابل للتطبيق"، كما سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وجوجل دفع ثمن المحتوى الإخباري، وقال أمين الخزانة جوش فرايدنبرج في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "سينظر البرلمان في مشروع القانون من الأسبوع الذي يبدأ في 15 فبراير 2021".

ويمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ هذا الشهر على الرغم من مخاوف جوجل، التي تقول إن القانون سيجبرها على سحب وظيفة البحث الخاصة بها، وقالت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرامج إنها واثقة من أن منتج البحث "بينج" الخاص بها قد يملأ الفجوة في أستراليا إذا انسحبت جوجل.

وقالت لوسيندا لونجكروفت، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة لجوجل في أستراليا ونيوزيلندا، إن الشركة اقترحت تعديلات على تحقيق مجلس الشيوخ لكن تم رفضه.

ومع ذلك لا تزال الشركة تأمل في مناقشة القانون مع أعضاء البرلمان.

وقال لونجكروفت في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نتطلع إلى المشاركة مع صانعي السياسات من خلال العملية البرلمانية لمعالجة مخاوفنا وتحقيق رمز يناسب الجميع - الناشرون والمنصات الرقمية والشركات والمستخدمون الأستراليون".

ولم يرد فيسبوك على الفور على طلبات للتعليق عندما اتصلت به رويترز.

وأطلقت جوجل الأسبوع الماضي منصة في أستراليا تقدم الأخبار بمقابل مادى، وأبرمت صفقات المحتوى الخاصة بها مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.