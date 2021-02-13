كوكا كولا تبيع المشروبات في زجاجات ورقية

دبي - يزن راشد - ينتقل النموذج الأولي للزجاجة الورقية الأكثر استدامة لشركة كوكا كولا من المختبر إلى السوق هذا الصيف من خلال تجربة محدودة عبر الإنترنت في المجر.

ويعمل فريق البحث والتطوير التابع للشركة ومقره بروكسل مع الشركة الدنماركية الناشئة Paboco في هذا المشروع، بهدف نهائي يتمثل في الزجاجات التي يمكن إعادة تدويرها كورقة.

ويعج الكوكب بالنفايات البلاستيكية، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية، مثل الزجاجات البلاستيكية التي يتم استخدامها والتخلص منها بسرعة، وغالبًا ما تشق طريقها إلى مدافن النفايات والبحيرات والمحيط.

ويتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة، مما يقلل من استهلاك اللحوم، ويقلل من النفايات الشخصية.

وليس من المستغرب أن تبحث شركة كوكا كولا في الزجاجات القابلة لإعادة التدوير بالكامل، التي قد تحل يومًا ما محل الزجاجات البلاستيكية العادية.

وتخطط الشركة لتوفير 2000 زجاجة من مشروب AdeZ، التي يتم بيعها عبر الإنترنت من خلال موقع Kifli.hu.

وطورت شركة Paboco تقنية صنع هذه الزجاجة، حيث يتميز البديل البلاستيكي بمادة حيوية كحاجز خارجي يشبه الكرتون، مصنوع باستخدام خشب من مصادر مستدامة.

وتحتوي الزجاجة على بطانة بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير تحمل المشروب، بالإضافة إلى غطاء بلاستيكي.

ووفقًا للشركة، تم تصميم السطح الخارجي للورق لمقاومة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والسوائل، مما يعني أنه يمكن استخدامه مع المنتجات الاستهلاكية الأخرى، مثل المشروبات ومنتجات التجميل والسلع السائلة الأخرى.

ويعطي الإطلاق التجريبي للمشروب في هذه الزجاجات فرصة لشركة كوكا كولا لمعرفة كيف تصمد في بيئة العالم الحقيقي وكيف يستجيب المستهلكون لتغيير الزجاجة.

وقالت (دانييلا زاهارية) Daniela Zahariea، مديرة سلسلة التوريد التقنية والابتكار في شركة كوكاكولا أوروبا: التجربة التي نعلن عنها اليوم هي علامة فارقة بالنسبة لنا في سعينا لتطوير زجاجة ورقية.

وأضافت: يتوقع الناس أن تطور كوكا كولا وتقدم أنواعًا جديدة ومبتكرة ومستدامة من العبوات إلى السوق، وهذا هو السبب في أننا نتشارك مع خبراء، مثل Paboco، ونجري التجارب بشكل مفتوح ونجري أول تجربة في السوق.

ويدعم الابتكار هدف التغليف المستدام لشركة كوكا كولا المسمى عالم دون نفايات عبر جمع وإعادة تدوير كل زجاجة أو علبة تبيعها بحلول عام 2030، مع تقليل استخدام مواد التغليف الأولية بشكل كبير واستخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المئة.

ويتطلب تحقيق هذه الرؤية الاستثمار في الابتكار والتعاون مع الشركاء لدفع عملية الجمع وإعادة التدوير والتصميم المستدام.