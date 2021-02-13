باي بال لا ترجح استثمار الأموال في العملات المشفرة

دبي - يزن راشد - من غير المرجح أن تشتري شركة باي بال العملات المشفرة مثل بيتكوين، حسبما قال المدير المالي للشركة (جون ريني) John Rainey لشبكة سي ان بي سي.

وقال ريني في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي: لن نستثمر أموال الشركات، على الأرجح، في نوع من الأصول المالية من هذا القبيل، لكننا نريد الاستفادة من فرصة النمو هذه أمامنا.

وقالت باي بال في شهر أكتوبر: إنها تسمح للعملاء الأمريكيين بشراء وحيازة وبيع العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين والإيثيريوم وبيتكوين كاش ولايتكوين، والتسوق باستخدام العملات المشفرة لدى التجار عبر شبكتها.

ومن المتوقع أن تبدأ Venmo، المحفظة المحمولة المملوكة لشركة باي بال، في تقديم الخدمات نفسها في النصف الأول من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة ماستركارد: إنها تخطط لتقديم دعم لبعض العملات المشفرة عبر شبكتها هذا العام، فيما قامت شركتا BlackRock و Square بدعم العملات المشفرة حديثًا.

وقال ريني: إن باي بال أرادت استثمار أموالها في الخدمات التي تقدمها الشركة حاليًا، مثل الشراء الآن والدفع لاحقًا.

وازدهرت خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا عبر مواقع البيع بالتجزئة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تحول المزيد من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت.

وأقرت الشركة بأنها تعتقد أن الانتقال إلى الأشكال الرقمية للعملات أمر لا مفر منه، ووصف (دان شولمان) Dan Schulman، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، في شهر ديسمبر المحافظ الرقمية بأنها مكمل طبيعي للعملات الرقمية، وقال: إن الشركة تخدم 360 مليون محفظة رقمية.

وتأتي تعليقات باي بال وسط جنون عملة بيتكوين بعد أن كشفت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التابعة للملياردير (إيلون ماسك) Elon Musk أنها اشترت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وستقبلها قريبًا كطريقة دفع للسيارات، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية.

وبعد إعلان تيسلا، أدلت العديد من الشركات بآرائها، حيث قال (دارا خسروشاهي) Dara Khosrowshahi، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: ، إن شركة النقل التشاركي ناقشت ورفضت بسرعة فكرة الاستثمار في بيتكوين، ومع ذلك، أضاف أن أوبر قد تقبل العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

وقالت شركة تويتر: إنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن الاحتفاظ بعملة بيتكوين، بينما قالت شركة جنرال موتورز: إنها تدرس ما إذا كان يمكن قبول بيتكوين كدفعة لمركباتها.