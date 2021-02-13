فيسبوك تبني ساعة ذكية تركز على الصحة

دبي - يزن راشد - تبني شركة فيسبوك ساعة ذكية كجزء من جهودها المستمرة في مجال الأجهزة، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن The Information.

ويُقال: إن الجهاز عبارة عن ساعة ذكية تعمل بنظام أندرويد، وذلك بالرغم من أن التقرير لا يذكر ما إذا كانت فيسبوك تنوي تشغيل الجهاز بنظام Wear OS من جوجل.

ويوضح التقرير أن فيسبوك تعمل على بناء نظام تشغيل خاص بها للأجهزة وأن النسخ المستقبلية للجهاز القابل للارتداء قد تعمل بدلاً من ذلك على تشغيل هذا النظام.

وتتضمن الساعة الذكية ميزات المراسلة والصحة واللياقة البدنية، وتخطط عملاقة التواصل الاجتماعي لبدء بيعها العام المقبل، في خطوة من شأنها أن تشير إلى دخولها إلى سوق تهيمن عليه حاليًا آبل وهواوي.

وتعمل الساعة الذكية من فيسبوك عبر الاتصال الخلوي، مما يتيح للمستخدمين إرسال رسائل من خلال خدماتها وأيضًا الاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية، مثل Peloton Interactive.

وتعمل فيسبوك أيضًا على نظارات Ray-Ban الذكية ذات العلامات التجارية ليتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

وتنضم الساعة الذكية إلى نظارات الواقع الافتراضي Oculus من فيسبوك وأجهزة الدردشة المرئية Portal كجزء من النظام البيئي للأجهزة المتنامي للشبكة الاجتماعية.

وهناك مبادرة منفصلة لأبحاث الواقع المعزز تُعرف باسم Project Aria، وهي جزء من استكشافات الواقع المعزز الأوسع للشركة، التي تعمل عليها منذ بعض الوقت الآن.

ويشار إلى أن طموحات الأجهزة للشبكة الاجتماعية العملاقة ليست سرية، حيث تضم الشركة أكثر من 6000 موظف يعملون في العديد من مشاريع الواقع المعزز والافتراضي وكجزء من أقسام الأجهزة الحالية، مثل: Oculus و Portal، بالإضافة إلى المبادرات التجريبية ضمن قسم Facebook Reality Labs، حسبما أفادت بلومبرغ الشهر الماضي.

وبالرغم من أن فيسبوك لم تعرب عن اهتمام كبير بأجهزة الصحة واللياقة البدنية في الماضي، إلا أن الشركة لديها سجل حافل في الأجهزة القابلة للارتداء من خلال نظارات Oculus والنظارات الذكية القادمة.

واستحوذت فيسبوك أيضًا على شركة CTRL-Labs الناشئة الواجهة العصبية في عام 2019، وتخصصت CTRL-Labs في بناء آليات إدخال لاسلكية، بما في ذلك الأجهزة التي يمكنها نقل الإشارات الكهربائية من الدماغ إلى أجهزة الحوسبة دون الحاجة إلى شاشة اللمس التقليدية أو مدخلات الأزرار المادية.

وقد تؤثر الملكية الفكرية للشركة الناشئة والبحث المستمر في الأجهزة القابلة للارتداء التي تبنيها فيسبوك في المستقبل – بما في ذلك الساعة الذكية أو النظارات الذكية أو نظارات Oculus المستقبلية.