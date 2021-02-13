شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تنظيمية كندية تسمح بإطلاق أول صندوق بيتكوين في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير استثمار، إن الجهة التنظيمية الرئيسية للأوراق المالية في كندا أجازت إطلاق أول صندوق يتم تداوله في بورصة بيتكوين في العالم، ما يوفر للمستثمرين إمكانية وصول أكبر إلى العملة المشفرة التي أثارت انفجارًا في الاهتمام بالتداول.

ووافقت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو على إطلاق Purpose Bitcoin ETF، حسبما قالت شركة Purpose Investments Inc في بيان لها، وأكدت OSC موافقة مؤسسة التدريب الأوروبية في بيان منفصل لرويترز.

وقالت Purpose Investments: "ستكون ETF هي الأولى في العالم التي تستثمر بشكل مباشر في Bitcoin المستقرة فعليًا وليس المشتقات، ما يتيح للمستثمرين الوصول السهل والفعال إلى فئة الأصول الناشئة من العملة المشفرة".

كان المستثمرون قادرين على تداول البيتكوين باستخدام العقود الآجلة في بورصة المشتقات CME، كما يمكنهم أيضًا شراء صناديق الاستثمار المغلقة، مثل صندوق Bitcoin في بورصة تورنتو.

ويمكن أن تقدم ETF بعض المزايا للمستثمرين مثل رسوم أقل.

وحققت Bitcoin ارتفاعًا قياسيًا بلغ 48975 دولارًا يوم الجمعة. اكتسبت حوالي 63% حتى الآن هذا العام وارتفعت بنحو 1130% منذ منتصف مارس 2020.

وكشفت شركة Tesla التي أسسها الملياردير التقني إيلون ماسك، الاثنين الماضي، أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وستقبلها قريبًا كشكل من أشكال الدفع لسياراتها، في حين أن العملة المشفرة تكتسب قبولًا بين الشركات المالية الرئيسية.

وفي الولايات المتحدة، حاولت ثماني شركات دون نجاح منذ عام 2013 إنشاء ETF بيتكوين، وفقًا لتود روزنبلوث، مدير ETF وأبحاث الصناديق المشتركة في CFRA ومقرها نيويورك.

ومن بين القضايا التي يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تركز عليها هي إمكانية التلاعب بالسوق وعملية تدقيق الحفظ التي تتحقق من أن الصندوق يحتفظ بأصوله المزعومة.

وقال روزنبلوث: "بينما يتوقع البعض أن موافقة مؤسسة التدريب الأوروبية الكندية تمهد الطريق لموافقة أمريكية على المدى القريب، نتوقع أن تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة جديدة وقتها لمراجعة بعض الإيداعات الجديدة من VanEck وآخرين".

VanEck هي شركة إدارة استثمار مقرها نيويورك.

عين جاري جينسلر، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة، رئيسًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.