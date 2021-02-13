تكنولوجيا: إستحواذ Nvidia على Arm يثير مخاوف عمالقة التكنولوجيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر CNBC و Bloomberg أن إستحواذ شركة Nvidia على Arm يثير مخاوف كلاً من جوجل ومايكروسوفت إلى جانب كوالكوم.

كشفت أحدث التقارير عن تصاعد القلق بين عمالقة التكنولوجيا نتيجة لصفقة إستحواذ Nvidia على Arm، حيث أوضحت تقارير CNBC و Bloomberg تواصل كلاً من جوجل ومايكروسوفت وكوالكوم مع اللجان المنظمة في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيضاً في الصين لتؤكد على وجود مخاوف من خطوات Nvidia القادمة لتغيير ترخيص Arm لتكنولوجيا صناعة الرقائق.

ولقد أكدت Nvidia في تصريحاتها الأخيرة على أنها لا تخطط إلى تغيير الأنشطة التجارية الحالية لشركة ARM، كما أشار Jensen Huang الرئيس التنفيذي للشركة أن Nvidia لن تجري تغيير على الترخيص المفتوح الحالي لشركة ARM.

من جانب أخر لم تمنع تصريحات Nvidia الجدل القائم بين الشركات المنافسة حول خطط إنفيديا لإستخدام تقنية ARM لتحقيق المكاسب، لذا لن تبقي الشركة ARM محايدة بشكل خاص بعد دفع إنفيديا 40 مليار دولار في عملية الإستحواذ.

وتؤثر الخطوات القادمة لشركة Nvidia على كلاً من شركة جوجل ومايكروسوفت، حيث تطور هذه الشركات شرائح ترتكز على تصميم ARM، ولا يختلف الحال مع شركة كوالكوم التي تعتمد على تصميم ARM في بنية المعالجات الخاصة بها.

ولقد أشار إنفيديا في التصريحات الأخيرة أن عملية الإستحواذ تأتي بهدف رئيسي لتطوير وتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تستهدف الشركة تطوير تقنية التعلم والذكاء الإصناعي في إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة، والتي تدعم صناعة السيارات الذكية لاحقاً.

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