شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 76 مليون دولار لناشري الأخبار الفرنسيين لإنهاء خلاف لأكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة جوجل التابعة لشركة "الفابت" على دفع 76 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لمجموعة من ناشري الأخبار الفرنسيين لإنهاء خلاف دام أكثر من عام بشأن حقوق الطبع والنشر، حسبما أظهرت الوثائق التي اطلعت عليها رويترز، وهي صفقة اعتبرها لوبي ناشري الأخبار غير عادلة.

تتضمن الوثيقتان، اللتان اطلعت عليهما رويترز وتم الكشف عنهما علنًا لأول مرة ، اتفاقية إطارية تنص على أن جوجل مستعدة لدفع 22 مليون دولار سنويًا إجمالاً لمجموعة من 121 مطبوعة إخبارية فرنسية وطنية ومحلية بعد توقيع اتفاقيات الترخيص الفردية مع كل من هم.

الوثيقة الثانية هي اتفاقية تسوية توافق بموجبها جوجل على دفع 10 ملايين دولار لنفس مجموعة الناشرين في مقابل التزامهم بإنهاء جميع الدعاوى القضائية المحتملة الحالية والمستقبلية المرتبطة بمطالبات حقوق الطبع والنشر خلال مدة الاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات.

رفضت جوجل التعليق. أعلنت شركة التكنولوجيا والناشرون أنهم توصلوا إلى اتفاق الشهر الماضي، لكن لم يتم الكشف عن الشروط المالية.

قال اتحاد ناشري الأخبار المستقلين عبر الإنترنت Spiil في وقت سابق من هذا الأسبوع: "هذه الاتفاقات المبهمة لا تضمن المعاملة العادلة لجميع ناشري الأخبار ، نظرًا لأن صيغة الحساب لم يتم الإعلان عنها".

وقالت إنها تأسف لأن المهنة لم تعرض جبهة موحدة في المحادثات مع جوجل. وقالت: "استغلت جوجل انقساماتنا لتعزيز مصالحها".

L’Alliance de la presse d’information generale (APIG) ، وهي جماعة الضغط التي وقعت الصفقة مع جوجل، ولم تكن متاحة على الفور للتعليق.

ومن أجل الحصول على حصة قدرها 22 مليون دولار سيتم تقسيمها بين الناشرين، ستكون كل مؤسسة ملزمة بالتوقيع على اتفاقية ترخيص فردية مع جوجل.

وتظهر الوثائق أن الرسوم تتراوح بين 1.3 مليون دولار لصحيفة Le Monde اليومية المرجعية الفرنسية على رأس القائمة إلى 13.741 دولارًا للناشر المحلي La Voix de la Haute Marne. ولم تحدد الوثيقة كيفية حساب هذه المبالغ.

وتفاوضت الصحف اليومية الوطنية الرائدة لوموند ولوفيجارو وليبراسيون ومجموعاتهم على حوالي 3 ملايين يورو (3.6 مليون دولار) كل عام علاوة على ذلك، لا سيما من خلال الاتفاق في نوفمبر على بيع الاشتراكات من خلال جوجل، حسبما قال مصدر قريب من المسألة.

ورفض لويس دريفوس رئيس مجموعة لوموند التعليق.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى دينيس أوليفين رئيس التحرير وممثلي لو فيجارو للتعليق.

وبموجب شروط الاتفاقية الإطارية، يلتزم أعضاء APIG أيضًا باستخدام وتغذية منتج Google الجديد القادم من Google News Showcase.

وتُعد Google News Showcase وسيلة عالمية للدفع لناشري الأخبار مقابل محتواهم عبر الإنترنت وخدمة جديدة تسمح للناشرين المشاركين برعاية المحتوى وتوفير وصول محدود إلى القصص المحمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع للمستخدمين.

وأبرمت شركة Reuters، وهي قسم من شركة Thomson Reuters Corp للأخبار والمعلومات، صفقة مع Google في يناير لتكون أول مزود إخباري عالمي لـ Google News Showcase.

وَتأتي الاتفاقية في أعقاب تنفيذ فرنسا لنوع جديد من قواعد حق المؤلف بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الأخير ، والذي أطلق عليه اسم "الحقوق المجاورة".

ويجبر هذا Google والمنصات التقنية الكبيرة الأخرى على فتح محادثات مع الناشرين لمكافأتهم على استخدام المحتوى الإخباري عبر الإنترنت.

انتقد ناشرون فرنسيون آخرون ليسوا جزءًا من تلك الصفقة، مثل الناشرين الإخباريين والمتخصصين بنسبة 100% الصفقة لكونها غامضة وغير عادلة ولا تلتزم بقانون "الحقوق المجاورة".