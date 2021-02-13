تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم الكاميرة في هاتف Mi 11 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مقطع فيديو نشر مؤخراً عن تصميم هاتف شاومي المرتقب Mi 11 Ultra، حيث يستعرض مقطع الفيديو تصميم جديد للكاميرة في هذا الإصدار مع بعض المواصفات الأخرى لهاتف Mi 11 Ultra.

أطلقت شركة شاومي خلال الفترة الماضية هاتف Mi 11، وهو الإصدار الأول للشركة برقاقة معالج Snapdragon 888، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بعنوان Mi 11 Ultra، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في مقطع فيديو يكشف عن ملامح تصميم الهاتف بوضوح.

كما كشف مقطع الفيديو الذي نشر على قناة على منصة اليوتيوب عن اثنان من النماذح لهاتف Mi 11 Ultra بألوان الأبيض والأسود، أيضاً أعتمد الهاتف بنموذج رقم M2102K1G في BIS في الهند، بواجهة MIUI 12.5 التي تظهر بوضوح على وحدة الهاتف في مقطع الفيديو.

وتظهر تفاصيل وحدة الكاميرة الخلفية لهاتف Mi 11 Ultra في التسريبات بنتوء كبير يشغل الجزء العلوي من الجهة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بعدسات periscopic telephoto لدعم تكبير حتى 120 مرة.

أيضاً إلى جانب إعدادات الكاميرة تظهر شاشة صغيرة تدعم عكس محتوى الشاشة الرئيسية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشاشة لا تدعم اللمس، لذا من المتوقع أن تدعم المستخدم كعدسات لتصوير السيلفي بإعدادات الكاميرة الرئيسية، أو عرض الإشعارات في الجهة الخلفية.

وتقدم شاومي هاتف Mi 11 Ultra بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض WQHD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus الذي قدم في هاتف Note 20 Ultra خلال الفترة الماضية.

أيضاً يدعم هاتف Mi 11 Ultra رقاقة معالج Snapdragon 888، كما يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويضم مكبرات Harman/Kardon الصوتية.

وينطلق Mi 11 Ultra بميزة دعم تقنية الشحن السريع وأيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 67W، ويدعم الشحن العكسي بقدرة 10W، ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن موعد إطلاق الهاتف رسمياً خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





