شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 ميزات قد يبدأ تويتر فرض رسوم عليها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم تقرير صادر عن بلومبيرج أن عددًا من فرق تويتر تبحث عروض الاشتراك مقابل مدفوعات مالية، ويؤكد التقرير أن أحد الفرق يستخدم الاسم الرمزي "Rogue One"، وفيما يلي الميزات والخدمات السبع التي أكدت بلومبرج أن تويتر قد يبدأ في فرض رسوم على مستخدميها مقابل، وهي:

- صفحة رئيسية خالية من الاعلانات

- ميزة Tweet deck.

- المحتوى الحصري

- فيديو عالي الجودة

- شارة التحقق من تويتر

- تحليلات تويتر

- دعم تخصيص الملف الشخصي

وقال بروس فالك، رئيس منتج Revenue Product التابع لتويتر ، في بيان تم تقديمه إلى TechCrunch ، "زيادة متانة الإيرادات هو أهم هدف لشركتنا، وأضاف" "سترانا نواصل البحث وتجريب طرق لزيادة تنويع إيراداتنا بما يتجاوز الإعلانات في عام 2021 وما بعده".

واستكمل "قد يشمل ذلك الاشتراكات والأساليب الأخرى التي ستمنح الأشخاص والشركات من جميع الأحجام على تويتر الوصول إلى ميزات فريدة وفرص محسّنة لإنشاء المحتوى واكتشافه والتفاعل معه، وبينما نحن متحمسون لهذه الإمكانات ، من المهم أن نلاحظ أننا ما زلنا في مرحلة استكشاف مبكرة جدًا ولا نتوقع أي إيرادات مجدية تُعزى إلى هذه الفرص في عام 2021. نظرًا للفرصة الهائلة للبناء على نقاط قوتنا ، يستمر تركيزنا الرئيسي على تنمية أعمالنا الإعلانية ".