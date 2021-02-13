شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: 100 مليون شخص يرتدون ساعة آبل الذكية الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق ساعة أبل الذكية Apple Watch فى عام 2015 وسط قدر معين من الشكوك حول كيفية عمل الساعة الذكية فى العالم الحقيقي، وبعد أكثر من خمس سنوات، أصبحت ساعة أبل الذكية نجاحًا حقيقيًا للشركة، فوفقا لأحد محللى البيانات بإحدى شركات الأبحاث السوقية، فإنه يرتديها الآن 100 مليون شخص.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا لنيل سايبارت، المحلل فى Above Avalon، "استغرق الأمر خمس سنوات ونصف حتى تجاوزت قاعدة Apple Watch المثبتة 100 مليون شخص"، ويقدر "سايبارت" أن 30 مليون شخص جديد بدأوا فى ارتداء Apple Watch فى عام 2020 "تجاوز تقريبًا عدد مستخدمى Apple Watch الجدد فى 2015 و2016 و2017 مجتمعين."

كما يقدر سايبارت أن ساعة آبل، التى تضم 100 مليون مستخدم، هى رابع أكبر قاعدة مثبتة لمنتجات أبل بعد أيفون وiPad وMac، وأشار فى تقريره البحثي: "فى مسار المبيعات الحالى، ستتجاوز قاعدة Apple Watch المثبتة قاعدة Mac المثبتة فى عام 2022".

وفى حين أن الساعة قد تتفوق على Mac فى العام المقبل، فإن تجاوز قاعدة iPad المثبتة سيستغرق وقتًا أطول ومن المحتمل أن يتم قياسه فى عدد من السنوات بناءً على مسار المبيعات الحالى، وفقًا لـ "سايبارت".





وحول العوامل التى تدفع نمو Apple Watch، يقول "سايبارت" أن الناس يريدون أن يُرى وهم يرتدون Apple Watch، حيث يتمتع الجهاز بجاذبية واسعة عبر الجنس والعمر والمهنة والحالة الاجتماعية، كما يلاحظ سايبارت: "لقد تطورت ماركة Apple Watch لتصبح رائعة ومع ذلك يمكن الوصول إليها بسهولة"، أضف إلى ذلك الجاذبية الوظيفية الهائلة التى تتمتع بها الساعة، يقول سايبارت إن "كل شيء بدءًا من خط الرؤية الرائع لعرض مقتطفات من النص والبيانات، إلى فرصة مراقبة النشاط والعلامات الحيوية بنجاح يجعل المعصم مساحة قيمة لجلب الفائدة الجسم."

ولا ننسى كيف أن Apple Watch هى مزود صحى رقمى فعال، كما يقول "سايبارت"، حيث يقول: "إن Apple Watch قادرة على مراقبة صحتنا بسلاسة وتنبيهنا إلى الأشياء التى يجب أن نعرفها دون إغراقنا بالكثير من البيانات والمعلومات"، ويضيف "سايبارت" أن هذا يمنح Apple Watch دورًا رئيسيًا فى حياة الناس يصعب على الأجهزة الأخرى التعامل معه.