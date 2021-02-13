شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تثبيت التطبيقات والملفات على شريط مهام Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح لك برمجة Windows 10 بتثبيت التطبيقات والمستندات على شريط المهام، في حال كنت تستخدم تطبيقات أو مستندات معينة بشكل متكرر، وبالتالي يمكنك بسهولة الوصول إليها على سطح المكتب، وإليك كيفية الاستفادة من هذه الميزة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تثبيت التطبيقات على شريط مهام Windows

لا يتطلب تثبيت تطبيق بشريط مهام Windows سوى بعض الضغطات، ويمكنك القيام بذلك مباشرةً من قائمة "ابدأ".

1. اضغط فوق الزر ابدأ.

2. حدد موقع التطبيق الذي تريد تثبيته على شريط المهام واضغط عليه بزر الماوس الأيمن.

3. في القائمة التي تظهر، مرر مؤشر الماوس فوق "المزيد".

4. اضغط فوق "تثبيت على شريط المهام".





كيفية تثبيت الملفات على شريط مهام Windows

يمكنك تثبيت الملفات على شريط مهام Windows أيضًا، ومع ذلك، يتطلب الأمر عدة خطوات أكثر من تثبيت التطبيق لأنك تحتاج إلى معالجة برمجة Windows.

1. افتح مستكشف الملفات (النافذة التي تتيح لك عرض مكان حفظ ملفاتك)، واضغط فوق علامة التبويب "عرض" ، ثم اضغط فوق "ملحقات اسم الملف" بحيث تظهر علامة اختيار في المربع المجاور لها.

2. اضغط بزر الماوس الأيمن على المستند الذي تريد تثبيته على شريط المهام، وفي القائمة التي تظهر، اضغط على "إعادة تسمية".

3. قم بتغيير امتداد الملف .doc أو .docx في اسم مستنداتك إلى .exe واضغط على إدخال، وستظهر نافذة صغيرة تحذرك من تغيير امتداد الملف؛ اضغط فوق "نعم" للمتابعة.

4. اضغط بزر الماوس الأيمن فوق المستند، واضغط فوق "تثبيت على شريط المهام".

5. سيظهر المستند الآن في شريط المهام كتطبيق، وبزر الماوس الأيمن فوق التطبيق، ثم اضغط بزر الماوس الأيمن مرة أخرى على اسم الملف عندما يظهر في القائمة، فستظهر قائمة فرعية، اضغط فوق "خصائص" في هذه القائمة.

6. في مكان "الهدف"، قم بتغيير اسم الملف بحيث يتم استبدال .exe بما كان امتداده أصلاً، على سبيل المثال doc. أو docx.

7. اضغط فوق "تغيير الرمز" واضغط فوق الرمز الذي تريده لتمثيل المستند في شريط المهام، وبمجرد اختيارك، اضغط فوق "موافق" في نافذة "تغيير الرمز".

8. قبل الضغط فوق "موافق" أو "تطبيق" في نافذة الخصائص، ارجع إلى File Explorer وأعد تسمية الملف الأصلي بحيث يتطابق امتداد exe، ومع امتداده الأصلي مرة أخرى، سيكون هذا على الأرجح .doc أو .docx، مثلما كتبته في مكان الهدف في الخطوة السادسة. بعدها اضغط فوق "نعم".

9. ارجع إلى نافذة الخصائص، واضغط فوق "تطبيق" ثم "موافق".

10. قم بتسجيل الخروج من حساب Windows الخاص بك وقم بتسجيل الدخول مرة أخرى لإكمال العملية.