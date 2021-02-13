شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستفقد محادثات واتس آب إذا قمت بتغيير الهاتف؟ .. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراود الكثير من المستخدمين تساؤل حول ما إذا كانوا سيفقدون محادثات واتس آب الخاصة بهم إذا قاموا بتغيير الهاتف الخاص بهم، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذا الأمر كما يلى:

هل تفقد محادثات واتس آب إذا قمت بتغيير الهاتف؟

واتس آب هو أحد تطبيقات الاتصال الأكثر شيوعًا لمليارات المستخدمين للبقاء على اتصال مع الأصدقاء، لكن أثناء التبديل إلى هاتف جديد، لن ترغب فى أن تفقد كل سجل الدردشات لأن محادثات واتس آب لا تحتوى فقط على جهات اتصال ومعلومات مهمة ولكن أيضًا مرفقات وسائط قد تكون مفيدة لك، لذا فإن أسهل طريقة لنقل الدردشات هى نسخها احتياطيًا على Google Cloud أو iCloud ثم استعادتها على الهاتف الجديد.

كيفية نقل محفوظات دردشة واتس آب إلى هاتفى الجديد؟

تحتاج إلى فتح واتس آب ثم الانتقال إلى إعدادات واتس آب> الدردشات> Chat Backup، حيث سترى زر "نسخ احتياطي" أخضر اللون، انقر فوقه لإجراء نسخ احتياطى لمحادثاتك محليًا على هاتفك، وسيكون ملف النسخ الاحتياطى متاحًا فى التخزين المحلى الخاص بك فى مجلد قاعدة البيانات فى واتس آب.

كيف أقوم بتغيير واتس آب إلى هاتف جديد دون فقد الرسائل؟

فى واتس آب، انقر فوق النقاط الثلاث الموجودة أعلى يسار الشاشة، ثم انتقل إلى الإعدادات> الدردشات> النسخ الاحتياطى للدردشة، ومن هناك، يمكنك نسخ الدردشات احتياطيًا يدويًا أو ضبطها على النسخ الاحتياطى تلقائيًا بانتظام كما تريد.

هل يمكن أن يحتوى الهاتف على 2 واتس آب؟

يمكن لأولئك الذين لديهم هواتف محمولة مزدوجة SIM إعداد كلا الرقمين باستخدام واتس آب على نفس الهاتف.

كيف يمكنني حذف رسائل واتس آب نهائيًا من كلا الجانبين؟

لحذف رسائل واتس آب نهائيًا من كلا الجانبين، تحتاج إلى الانتقال إلى المحادثة والنقر مع الاستمرار على الرسالة التى ترغب فى حذفها نهائيًا، الآن، سترى رمز سلة المهملات على الشاشة. عندما تظهر الشاشة المنبثقة، حدد الخيار "حذف للجميع".