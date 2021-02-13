شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 12 سيوفر تغييرات فى واجهة المستخدم وميزات خصوصية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تكشف جوجل عن أندرويد 12 - الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة فى وقت لاحق من هذا العام، لكن قبل الإصدار، ظهرت الوثائق المزعومة التى تلخص ميزات أندرويد 12 على الإنترنت، حيث ظهرت لقطات شاشة تلخص التغييرات فى نظام التشغيل أندرويد القادم.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى لقطات الشاشة المزعومة التى تمت مشاركتها فى تقرير بواسطة مطورى XDA، يمكن للمرء أن يرى لوحة إشعارات جديدة بزوايا أكثر وضوحًا، ويُزعم أن أندرويد 12 سيزيل الخلفية الشفافة من لوحة الإشعارات بخلفية معتمة.

كما تُظهر لقطة الشاشة أيضًا أنه يمكن تقليل لوحة الإعدادات السريعة من 6 إلى 4، مما يتيح زيادة حجم الرموز، و تم أيضًا تبديل مواضع التاريخ والساعة. تكشف لقطات الشاشة أيضًا عن إضافة مؤشرات خصوصية جديدة فى الزاوية العلوية اليمنى.

وعلى صعيد الخصوصية، قد يُعلم أندرويد 12 المستخدم متى سيستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون، وقد يؤدى النقر فوق رمز التنبيه إلى الكشف بالضبط عن اسم التطبيق الذى يستخدم الكاميرا / الميكروفون دون إذن، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم Google بتغيير إعدادات الخصوصية باستخدام أندرويد 12.

وقد يأتى نظام التشغيل الجديد مزودًا بمفاتيح تبديل لتعطيل الكاميرا وكتم صوت الميكروفون تمامًا مع الوصول إلى الموقع، وتخطط جوجل أيضًا لتجديد الأدوات باستخدام أندرويد 12، وقد تضيف أداة "المحادثات" لتسليط الضوء على الرسائل الأخيرة أو المكالمات الفائتة أو حالات النشاط.