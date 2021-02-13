شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريتشارد جاريوت أول شخص يصل للفضاء..يخطط للوصول لأعمق نقطة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجل الأعمال ريتشارد جاريوت، المواطن الأمريكي- البريطاني، الذى يبلغ من العمر 59 عاما، عن أنه سيذهب إلى أعماق خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يجعله أول شخص يذهب إلى الفضاء، وكذلك إلى أعمق جزء من المحيط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون الشخص الرابع عشر الذي يذهب إلى قاع الخندق، ويبلغ طول خندق ماريانا حوالي 1580 ميلًا، ويصل إلى 6.825 ميلًا تحت سطح المحيط في أعمق نقطة، والتي تُعرف باسم "تشالنجر ديب".

زار السيد جاريوت محطة الفضاء الدولية في عام 2008، حيث سافر مع مهمة Soyuz TMA-13 وعاد إلى الأرض بعد 12 يومًا.

كما صور فيلم "Apogee of Fear"، وهو أول فيلم خيال علمي تم تصويره بالكامل في الفضاء، والذي تم إصداره على قرص DVD مع فيلم وثائقي عن رحلته الفضائية.

وقال جاريوت لصحيفة The Mirror: "في وقت لاحق من هذا الشهر، سأذهب إلى أعمق جزء من الكوكب وأنا متحمس جدًا بشأن ذلك".

وأضاف جاريوت، أنه في حين أن المنظر من منفذ عرض فتحة منفذ من الغواصة سيكون فقط بقدر ما توفره لك الإضاءة، إلا أن الأمر سيكون أشبه بالنظر إلى القمر ولكن عندما تكون على ارتفاع عشرة أقدام فقط فوق سطحه تنظر فقط إلى الصخور والصدمات والغبار، واختتم حديثه، قائلاً: "ستكون تجربة مختلفة تمامًا".

ستستغرق رحلة جاريوت في أعماق البحار حوالي 12 ساعة إجمالاً، حيث تستغرق رحلة النزول والعودة إلى السطح معًا ثماني ساعات، مما يسمح له بأربع ساعات للبحث في قاع المحيط، كما أنه في رحلته إلى العمق، قال رائد الفضاء السابق إنه يعتزم ارتداء نفس البدلة التي ارتداها في الفضاء.